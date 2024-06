Europei di tuffi, Matteo Santoro e Stefano Belotti conducono l'Italia sul podio nel trampolino da un metro

© instagram

L'Italia si sblocca ai Campionati Europei di tuffi e per farlo ha dovuto affidarsi a una delle stelle più promettenti del panorama internazionale come Matteo Santoro. Il 17enne romano ha colto l'argento nel trampolino da un metro mancando per poco meno di tre punti il titolo europeo andato al polacco Andrezej Rezszutek. Ad accompagnare il giovane capitolino ci ha pensato il bergamasco Stefano Belotti che ha rimontato sino al bronzo.