Mondiali di nuoto, Gregorio Paltrinieri conquista il bronzo negli 800 metri 

Il 29enne di Carpi ha chiuso al terzo posto nella gara vinta dall'irlandese Daniel Wiffen

© ansa Gregorio Paltrinieri si dimostra ancora una volta un fenomeno. Il 29enne di Carpi ha conquistato la medaglia di bronzo ai Mondiali di nuoto in corso a Doha dove l'azzurro si è dovuto accontentare del terzo posto negli 800 metri stile libero dopo una gara particolarmente tirata. L'azzurro ha provato ad alzare subito il ritmo, tuttavia non è riuscito a superare l'irlandese Daniel Wiffen che si è consacrato con il primo oro iridato nella carriera.

Il portacolori delle Fiamme Oro ha iniziato con maggior calma la competizione lasciando il comando all'australiano Elijah Winnington. L'emiliano ha però accelerato attorno a metà gara provando a mettere in difficoltà gli avversari, tuttavia Wiffen è rimasto sulle code del fuoriclasse tricolore lanciando l'attacco decisivo proprio in vista delle ultime due vasche.

Inizialmente Paltrinieri ha provato a resistere, tuttavia negli ultimi metri la fatica lo ha bloccato subendo la rimonta sia dell'irlandese, vincitore in 7’42″95, che dell'australiano che lo ha preceduto in 7’42″95 togliendogli l'argento dalle mani per soli tre centesimi. Settimo posto per l'altro italiano Luca De Tullio che non è riuscito a ripetere quanto compiuto in batteria concludendo le proprie fatiche in 7’49″79.

100 METRI STILE LIBERO: ALESSANDRO MIRESSI VA IN FINALE CON IL 2° TEMPO, MANUEL FRIGO VOLA ALLE OLIMPIADI

L'Italia della velocità può festeggiare grazie ad Alessandro Miressi che raggiunge la finale dei 100 metri stile libero. Il 25enne torinese ha conquistato la prima semifinale superando sul fotofinish il coreano Sunwoo Hwang grazie una rapida seconda vasca. L'azzurro ha quindi toccato la piastra in 47"88 segnando il secondo tempo alle spalle del cinese Zhanle Pan, primo in 47"33. Primo degli esclusi, ma pronto a volare a Parigi per le Olimpiadi è invece Manuel Frigo che ha ottenuto il nono posto in 48"25 che gli è valso il pass a cinque cerchi.

100 METRI DORSO, COSTANZA COCCONCELLI FUORI DALLA FINALE PER UN SOLO CENTESIMO

C'è un po' di rammarico per Costanza Cocconcelli che, dopo l'ottima batteria del mattino, è arrivata lunga nei 100 metri dorso mancando per un pelo l'accesso nella finale. La 22enne bolognese ha provato a forzare nella semifinale vinta dall'australiana Iona Anderson non arrivando nel migliore de modi e chiudendo così la propria prova in 28"14 che le è valso il nono tempo assoluto, fuori per un solo centesimo dalla finale.

