Olimpiadi, Nicolò Martinenghi riscrive la storia del nuoto: è oro nei 100 metri rana

Il 24enne varesino vince in 59"03 davanti all'inglese Adam Peaty e all'americano Nic Fink

© Getty Images Nicolò Martinenghi strepitoso, magnifico, superlativo. Il 24enne varesino ha conquistato la medaglia d'oro nei 100 metri rana ai Giochi di Parigi 2024, regalando all'Italia il primo grande sussulto di questa rassegna olimpica. Il nuotatore lombardo ha chiuso la prova in 59"03 lasciandosi alle spalle l'inglese Adam Peaty e l'americano Nic Fink (entrambi con il tempo di 59"05).

LE ALTRE GARE DI GIORNATA

Niente medaglia per Alberto Razzetti che ha provato a dare il tutto per tutto nei 400 metri misti dovendosi però accontentare del quinto posto a ridosso del podio in una prova che ha visto il francese Leon Marchand imporsi con il nuovo record olimpico.

Mattinata non semplice per il finanziere genovese che ha colto il sesto tempo centrando così la finale in un turno di qualificazione con Marchand che ha provato a fare subito la voce grossa con il tempo di 4'08"30 davanti al britannico Max Litchfield (4'09"51) e al giapponese Daiya Seto (4'10"92). Più lontano il ligure che ha toccato la piastra in 4'11"52 aggiudicandosi comunque un posto nella lotta per le medaglie.

Finale subito nelle mani di Marchand che ha affrontato il delfino sotto il record del mondo con Seto che ha provato a seguirlo, mentre Razzetti è transitato in quarta posizione faticando rispetto ai suoi limiti. Il francese ha proseguito nel dorso creando il vuoto costringendo Seto e l'americano Carson Foster a inseguire a oltre due secondi, mentre l'azzurro si è staccato nello stile più difficile, transitato in settima posizione.

Marchand non ha perso nulla nella rana, mentre Razzetti ha recuperato una posizione avvicinandosi così al podio ancora nelle mani di Seto e Forster, tuttavia il momento decisivo è arrivato nello stile libero dove Marchand si è imposto in 4’02″95 con il record olimpico davanti al sorprendente giapponese Tomoyuki Matsushita (4’08″62) e all'americano Foster (4’08″66). Quinta piazza per Razzetti che ha provato ad avvicinarsi al podio fermandosi però a 4’09″38, vicino al primato italiano.

Grandi rischi per Thomas Ceccon che, nonostante sia il favorito numero 1 nei 100 metri dorso, ha rischiato di non superare le eliminatorie nei 100 metri dorso chiudendo la mattinata con il dodicesimo tempo. Il veneto ha gestito fin troppo le energie passando in 53"45 in un turno guidato dall'ungherese Hubert Kos in 52"78 davanti al sudafricano Pieter Coetze (52"90) e al greco Apostolos Christou (52"95). Fuori invece Michele Lamberti che non è andato oltre il tempo di 54"22.

Discorso diverso per la semifinale dove Ceccon ha conquistato la prima batteria in 52"58 migliorandosi nettamente e fermando il cronometro in recuperando dopo una brutta partenza, ma soprattutto esplodendo la propria potenza nella seconda vasca dove si è preso il lusso di rallentare nelle ultime bracciate. Il 23enne vicentino se la dovrà vedere con il cinese Xu Jiayu che ha flirtato con il record del mondo appartenente all'azzurro prendendosi il miglior tempo in 52"02 e lasciando all'azzurro il secondo tempo complessivo.

Qualificazione più tranquilla invece per Benedetta Pilato che ha chiuso i 100 metri rana in sesta posizione faticando nella seconda vasca e toccando la piastra in 1'06"19, distante dalla sudafricana Tatjana Smith che ha chiuso in 1'05"00 davanti alla cinese Tang Qianting (1'05"63). Ottima prestazione anche per Lisa Angiolini che ha chiuso la rassegna al nono posto in 1'06"27. Discorso simile in semifinale dove Pilato ha concluso in settima posizione in 1’06″12 nella prova conquistata da Smith che si è confermata in 1’05″00 davanti all'irlandese Mona McSherry (1'05"51). Fuori di un soffio Angiolini che ha concluso in nona posizione con 1’06″39 risultando la prima delle escluse.

Qualificazione sul filo di lana invece per Alessandro Ragaini e Filippo Megli che nei 200 metri stile libero hanno superato le eliminatorie con gli ultimi tempi disponibili passando in semifinale con il quindicesimo (1'47"31) e sedicesimo tempo (1'47"39) in una prova dove ha fatto man bassa il rumeno David Popovici (1'45"65). I due azzurri si sono poi fermati in semifinale dove hanno concluso entrambe in settima posizione la propria batteria in una competizione che vedrà protagonista Popovici che ha vinto ancora una volta in 1’44″53.