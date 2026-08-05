EUROPEI NUOTO ARTISTICO

L'Italia vince il bronzo nell'acrobatica a squadre di Parigi

Le azzurre precedute solo dalla Russia e dalla Spagna

05 Ago 2026 - 17:17
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Arriva un'altra medaglia per l'Italia nell'ultima giornata di gare di nuoto artistico agli Europei di Parigi. La squadra azzurra ha vinto infatti il bronzo nella routine acrobatica a squadre con il punteggio di 219.2545. Oro alla Russia sotto bandiera neutrale (244.8221), argento alla Spagna (242.2428).

Le medaglie sono tutte belle ma questa è la più bella delle tre perché eravamo in emergenza e l'abbiamo desiderata e sudata con tutte noi stesse", afferma il tecnico responsabile delle squadre azzurre Roberta Farinelli. Le azzurre sono penultime in ordine di apparizione e quando si tuffano hanno ben chiara la fotografia della gara. E allora si va a tutta: due salti, due piattaforme, due balance e una combine. Tre minuti di show con un DD un pochino più basso per non rischiare di rovinare tutto con il BM. La torretta è cambiata ma la squadra non ne ha risentito ed è stata coesa e determinata quanto e più di prima. Una medaglia di bronzo, la terza consecutiva, da condividere anche con Sofia Tabbiani che per infortunio ha dovuto rinunciare ma che è stata ben sostituita in quella posizione da Alessia Macchi.

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