Italia, altra medaglia ai Mondiali: Flamini-Minisini ancora d'argento

NUOTO SINCRONIZZATO

Arriva un'altra medaglia per l'Italia da Gwangju, dove sono in corso i Mondiali di nuoto. A regalarla è ancora una volta la coppia formata da Manila Flamini e Giorgio Minisini, grandi interpreti del nuoto sincronizzato. Nel duo misto libero i due hanno conquistato uno splendido argento classificandosi alle spalle dei russi Mayya Gurbanberdieva e Aleksandr Maltsev. Bronzo ai giapponesi Yumi Adachi e Atsushi Abe.

Gli italiani hanno ottenuto 91.8333 punti contro i 92.9667 dei rivali conquistando così il secondo argento della rassegna dopo quello giù ottenuto nel duo misto tecnico. Per Minisini, in particolare, è il terzo podio iridato consecutiva nella specialità dopo il bronzo del 2015 e l'argento del 2017 ottenuti in coppia con Mariangela Perrupato.