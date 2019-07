Mondiali di Gwangju, due argenti per l'Italia nel nuoto sincronizzato

15/07/2019

Flamini e Minisini hanno chiuso al secondo posto dietro la coppia russa formata da Mayya Gurbanberdieva e Aleksandr Maltsev, forse più puliti nell'esecuzione, sicuramente più addentro alle logiche classiche, ma anche meno empatici degli azzurri. Per l'Italia è arrivato il record di punti con 90.8511 (27.5 per l'esecuzione, 27.4 per l'impressione artistica, 35.9511 per gli elementi), ma sono rimasti dietro per 1.2238 punti (92.0749) ai neo campioni che si sono ripresi l'oro mondiale conquistato dagli italiani a Budapest 2017. Bronzo ai giapponesi Atsushi Abe e Yumi Adachi (88.5113).



Nel pomeriggio, come detto, è arrivato lo storico argento nell'highlight routine, prima medaglia mondiale di squadra della storia. Beatrice Callegari, Linda Cerruti, Costanza Di Camillo, Gemma Galli, Alessia Pezone, Federica Sala, Domiziana Cavanna, Francesca Deidda, Costanza Ferro ed Enrica Piccoli hanno collezionato il meglio degli esercizi classici attraverso spinte, coreografie a fior d'acqua e connessioni. Le sincronette italiane hanno ottenuto 91.7333 punti (27.6 per l'esecuzione, 36.9333 per l'impressione artistica e 27.2 per la difficoltà) chiudendo alle spalle dell'Ucraina (94.5) e avanti alla Spagna per sei decimi di punto (91.1333). Quarto il Canada, appena sotto i 90 punti con 89.9333.