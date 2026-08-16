Europei nuoto, argento per Ceccon nei 100m dorso: oro a Christou

Thomas Ceccon parte subito bene, e sin dai primi metri di gara è davanti a tutti. Alla virata il nuotatore veneto è primo, sui tempi del suo record del mondo. L’azzurro continua la sua progressione anche nella vasca di ritorno, tanto da guadagnare ulteriore vantaggio su tutti gli avversari. Ma sono gli ultimi 10 metri a risultare decisivi in negativo per Ceccon, che si fa battere proprio al tocco finale da Apostolos Christou che vince con 52”27, un centesimo meglio dell’azzurro. Terzo posto per il russo Pavel Samusenko. Prima medaglia al maschile in quest’ultima giornata agli Europei di Parigi: prima di Ceccon, Razzetti aveva chiuso quinto i 200m misti e Guatti ottavo i 50m stile libero.