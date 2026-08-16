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Europei nuoto, argento per Ceccon nei 100m dorso: oro a Christou

L’azzurro, primatista del mondo della specialità, conduce tutta la gara ma viene beffato al tocco finale dal greco. Bronzo per Samusenko

16 Ago 2026 - 19:27
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Argento per Thomas Ceccon nei 100m dorso agli Europei di nuoto di Parigi. Il campione olimpico dei 100m dorso, e grande favorito, parte subito forte ed è primo al passaggio ai 50 metri. Dopo la virata, grazie a una grande progressione, riesce a guadagnare vantaggio su tutti gli avversari. Vantaggio che dura fino agli ultimi metri, quando dalla corsia 3 il greco Apostolos Christou riesce ad arrivare molto più veloce rispetto a tutti gli avversari, beffando così Ceccon al tocco finale di appena un centesimo.

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La gara

 Thomas Ceccon parte subito bene, e sin dai primi metri di gara è davanti a tutti. Alla virata il nuotatore veneto è primo, sui tempi del suo record del mondo. L’azzurro continua la sua progressione anche nella vasca di ritorno, tanto da guadagnare ulteriore vantaggio su tutti gli avversari. Ma sono gli ultimi 10 metri a risultare decisivi in negativo per Ceccon, che si fa battere proprio al tocco finale da Apostolos Christou che vince con 52”27, un centesimo meglio dell’azzurro. Terzo posto per il russo Pavel Samusenko. Prima medaglia al maschile in quest’ultima giornata agli Europei di Parigi: prima di Ceccon, Razzetti aveva chiuso quinto i 200m misti e Guatti ottavo i 50m stile libero.

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