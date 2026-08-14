Europei, 1500 stile libero: una pazzesca Simona Quadarella domina la finale e stravince l'oro!

La vittoria tanto attesa è realtà: Simona Quadarella fa la storia del nuoto italiano, centrando il decimo oro in carriera negli Europei e conquistando per la quarta volta (a livello continentale) la doppietta 800-1500sl. La romana vive un iniziale testa a testa con la tedesca Gose, specialista del mezzofondo, per poi prendere il largo a metà gara e rendersi imprendibile. Arriva dunque l'oro col tempo di 15.46.22, sono 33 le medaglie azzurre a Parigi.



Non c'è storia nei 1500sl, che ci consegnano l'ennesima e strepitosa sinfonia di Simona Quadarella. La nuotatrice romana, alla soglia dei 28 anni, centra per la quarta volta consecutiva la doppietta 800-1500 stile libero negli Europei e arriva a dieci ori in carriera nella rassegna continentale. Un traguardo che viene costruito con geniale lucidità dall'azzurra, che si prende la sua rivincita sulla tedesca Isabel Gose, che le aveva strappato il podio olimpico nella distanza, con una gara attenta e ragionata. Quadarella gestisce il suo passo e procede a braccetto con la rivale, per poi trovare l'accelerazione decisiva poco dopo la metà della gara. Quando è ormai chiaro che l'azzurra e Gose si giocheranno l'oro, ecco lo strappo verso la vittoria. La tedesca perde subito un secondo e non lo recupera più, lasciando campo libero per il trionfo della nuotatrice azzurra. Quadarella vince così i 1500sl, bissando la vittoria ottenuta negli 800sl, col tempo di 15.46.22 e un margine di tre secondi su Isabel Gose: bronzo all'altra tedesca Maya Werner, si ripete dunque il podio della mezza distanza. L'Italia torna dunque in testa al medagliere con 33 medaglie: 11 d'oro, 9 d'argento e 13 di bronzo. Salgono a dieci invece i podi del nuoto, col quarto oro firmato da Simona Quadarella, che ottiene il suo decimo successo in campo continentale.



"Oggi è stata veramente dura, ho provato ad andare via più forte dall'inizio ma non è stata una buona idea... Adesso vedremo i passaggi, ma sono contenta di quello che ho fatto anche se speravo di fare qualcosa in meno come tempo". Così Simona Quadarella dopo l'oro nei 1500 agli Europei di nuoto. "Comunque non ero mai riuscita a nuotare sotto i 15'50", ci sono riuscita ed è uno step in più".