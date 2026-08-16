Europei nuoto, argento per l'Italia nella 4x100m mista femminile

Sfuma un altro oro per l'Italia, molto sfortunata nella giornata conclusiva degli Europei di Parigi. Al doppio argento per un centesimo di Ceccon (100 dorso) e Pilato (50 rana) si aggiunge infatti quello della 4x100 mista al femminile, che chiude alle spalle della Gran Bretagna per un decimo. La staffetta azzurra viene lanciata alla perfezione da Sara Curtis, che vira in testa nel dorso col tempo di 58.43 e ritocca il record italiano stabilito nella mattinata. Benedetta Pilato fa a sua volta il vuoto nella rana, guadagnando più di un secondo per poi soffrire nel finale, mentre Anita Gastaldi difende la leadership nella frazione a delfino. A cento metri dalla conclusione, dunque, l'Italia guida con 20/100 sulle britanniche e 21/100 sulle atlete russe. Tutto viene deciso nello stile libero, dove l'Italia schiera Emma Virginia Menicucci. Quest'ultima prova a difendersi, ma cede nei 25m finali alla strepitosa progressione di Freya Colbert. Oro alla Gran Bretagna col tempo di 3.53.50, argento Italia (3.53.60) a dieci centesimi dall'oro e bronzo per la Russia (3.53.79), sempre schierata sotto bandiera neutrale. Arriva dunque la 42a medaglia per gli azzurri (13 d'oro, 14 d'argento, 15 di bronzo), che perdono la vetta nel medagliere complessivo: britannici avanti con 14 ori. Stesso risultato nel medagliere del nuoto, nonostante uno score notevole: sei medaglie d'oro, sette d'argento e sei di bronzo.