europei nuoto

Europei nuoto, argento per l'Italia nella 4x100m mista femminile

Show di Curtis e Pilato, ma le azzurre vedono sfumare l'oro per un decimo. Bronzo alle atlete russe

16 Ago 2026 - 20:23
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© Getty Images

© Getty Images

Arriva il terzo argento di giornata dal nuoto, ancora per pochi centesimi. Questa volta è un decimo a condannare le azzurre, che vedono sfumare la vittoria nella 4x100 mista femminile. Le frazioni di Sara Curtis nel dorso (record italiano) e Benedetta Pilato nella rana fanno sognare l'Italia, che resta in testa fino agli ultimi metri: la progressione di Colbert regala l'oro alla Gran Bretagna (3.53.50). Argento azzurro (3.53.60) e bronzo russo (3.53.79).

Leggi anche

Poker d'argenti a Parigi: Italia seconda nella 4x100m mista maschile

La gara

 Sfuma un altro oro per l'Italia, molto sfortunata nella giornata conclusiva degli Europei di Parigi. Al doppio argento per un centesimo di Ceccon (100 dorso) e Pilato (50 rana) si aggiunge infatti quello della 4x100 mista al femminile, che chiude alle spalle della Gran Bretagna per un decimo. La staffetta azzurra viene lanciata alla perfezione da Sara Curtis, che vira in testa nel dorso col tempo di 58.43 e ritocca il record italiano stabilito nella mattinata. Benedetta Pilato fa a sua volta il vuoto nella rana, guadagnando più di un secondo per poi soffrire nel finale, mentre Anita Gastaldi difende la leadership nella frazione a delfino. A cento metri dalla conclusione, dunque, l'Italia guida con 20/100 sulle britanniche e 21/100 sulle atlete russe. Tutto viene deciso nello stile libero, dove l'Italia schiera Emma Virginia Menicucci. Quest'ultima prova a difendersi, ma cede nei 25m finali alla strepitosa progressione di Freya Colbert. Oro alla Gran Bretagna col tempo di 3.53.50, argento Italia (3.53.60) a dieci centesimi dall'oro e bronzo per la Russia (3.53.79), sempre schierata sotto bandiera neutrale. Arriva dunque la 42a medaglia per gli azzurri (13 d'oro, 14 d'argento, 15 di bronzo), che perdono la vetta nel medagliere complessivo: britannici avanti con 14 ori. Stesso risultato nel medagliere del nuoto, nonostante uno score notevole: sei medaglie d'oro, sette d'argento e sei di bronzo.

Leggi anche

Quadarella d'oro nei 400 stile libero: terza vittoria personale agli Europei

europei nuoto
nuoto
sara curtis

Ultimi video

01:09
DICH DERKACH ORO TRIPLO DICH

La gioia di Derkach: "Da quanti anni aspettavo questo momento..."

00:22
DICH LEOLUCA ORLANDO (PRESIDENTE FEDERAZIONE) DICH

Orlando: "Abbiamo fatto la storia"

00:40
ANDREA VOLONNINO (ITALIA FLAG FOOTBALL) DICH

Volonnino: "Esperienza travolgente"

00:28
DICH ANDREA FANTIN (ITALIA FLAG FOOTBALL) DICH

Fantin: "L'emozione più grande della mia carriera"

02:19
I 25 anni di Sinner

I 25 anni di Sinner

01:36
DICH PIETRO RIVA POST ARGENTO 16/8 DICH

Pietro Riva: "Con Petros un abbraccio speciale"

02:28
DICH DIAZ POST ORO 15/8 DICH

Diaz tra oro e... mito: "Sto arrivando Jonathan (Edwards), tranquillo".

01:47
DICH DALLAVALLE POST BRONZO 15/8 DICH

Dallavalle: "Il freddo ha condizionato la mia gara. Ma grazie a Gimbo..."

02:18
DICH SOFIA FIORINI MARATONA MARCIA 15/8 DICH

Fiorini: "Oro regalo di compleanno, adesso torno sui libri alla Bocconi"

02:25
DICH STANO SU ORO MARATONA MARCIA 15/08 SRV

Stano: "Tamberi mi ha gasato per l'oro! Quando ho visto i miei figli durante la gara…"

02:07
DICH FRANCESCO FORTUNATO 15/8 DICH

Fortunato: "Argento ok, ma sognavo l'oro". Poi cita Checco Zalone…

01:58
DICH ANDREA COSI MARCIA 15/8 DICH

Cosi: "C'è una promessa speciale dietro questo bronzo"

03:39
DICH TAMBERI POST ORO EUROPEO 14/8 DICH

Infinito Tamberi: "Non le abbiamo viste tutte, ancora c'è tempo fino al 2028..."

00:54
DICH SIOLI POST BRONZO EUROPEO 14/8 DICH

Sioli, bronzo Europeo: "Vado via felice ma anche un po’ amareggiato per l’infortunio"

02:16
DICH NADIA 14/8 DICH

Ateltica, Battocletti: "Questa corona è per mio padre, se la merita"

01:09
DICH DERKACH ORO TRIPLO DICH

La gioia di Derkach: "Da quanti anni aspettavo questo momento..."

I più visti di Nuoto

Sara Curtis è una favola: oro e record del mondo nei 50 dorso

sara curtis

Sara Curtis, chi è la ragazza che vola sull'acqua che è diventata leggenda

Curtis senza parole: "Assurdo, un'altra follia. È un obiettivo immenso"

Europei, 1500 stile libero: una pazzesca Simona Quadarella domina la finale e stravince l'oro!

Staffetta 4x100sl mista, grandissimo bronzo per l'Italia! Oro alla Russia, seconda l'Olanda

Martinenghi e Cerasuolo dominano i 50 rana: oro e argento per l’Italia

Notizie del giorno
Vedi tutti
22:38
Iapichino salta sull'oro degli Europei di Birmingham con 7,00
22:28
Atletica, Europei: oro Hunter-Bell nei 1.500, dodicesima Cavalli
22:21
Como, Fabregas dopo il ko col Liverpool: "Orgoglioso e felice"
22:11
La Juve ha sciolto il nodo portiere: accordo con Vicario, intesa vicina con il Tottenham
22:08
Juve, c'è l'accordo per Vicario