Staffetta 4x100sl mista, grandissimo bronzo per l'Italia! Oro alla Russia, seconda l'Olanda

L'oro di una strepitosa Simona Quadarella non è l'unica gioia italiana negli Europei di Parigi, che ci consegnano anche una medaglia di bronzo. La conquista la staffetta 4x100sl mista, guidata da quella Sara Curtis che conquista la quarta medaglia individuale e si conferma tra i volti della rassegna continentale. Gli azzurri scattano col quarto posto di Carlos D'Ambrosio nella frazione inaugurale e non si fermano, risalendo virtualmente sul podio con la buona frazione lanciata di Thomas Ceccon. Il capolavoro è però di Sara Curtis che, con una frazione al di sotto dei 52 secondi, blinda di fatto il podio azzurro e porta la nostra Nazionale al secondo posto. Un traguardo che non viene confermato da Emma Virginia Menicucci, non perfetta ed efficace nell'ultima frazione. L'Italia chiude così terza col tempo di 3.20.80, nuovo record nazionale, e conquista il bronzo: è la 34a medaglia, l'undicesima dal nuoto in corsia. Oro alla Russia (3.19.95) e argento all'Olanda (3.20.09), che beffa e scalza gli azzurri nelle fasi finali.



Non arriva il podio azzurro nei 200sl, col quinto posto ottenuto da Carlos D'Ambrosio, che non conferma il tempo ottenuto in staffetta (sarebbe valso il bronzo). Il suo 1.45.19 non basta per le medaglie, nella gara dominata da Popovici che fa il bis coi 100sl: 1.44.15 per lui, che precede Navikonis e Guy. Oro russo per Chikunova (2.19.32) nei 200 rana femminili e vittoria belga nei 100 farfalla femminili: Vanotterdijk trionfa con 56.08. Solo un piazzamento, invece, per Thomas Ceccon nei 50 dorso. L'azzurro è settimo con 24.54 in una gara tiratissima: solo quattro centesimi tra il vincitore a sorpresa Knedla (24.11) e il quarto Christou (24.15), nel mezzo i russi Kolesnikov (24.12) e Samusenko (24.14). Tanta Italia nelle semifinali, a partire da quei 50 rana che ci vedranno come assoluti favoriti: Cerasuolo (26.23) e Martinenghi (26.62) stampano i primi due tempi in semifinale. Avanza anche Sara Curtis nei 50sl (24.13), brilla Razzetti che vince la sua semifinale nei 200 farfalla (1.54.67) mentre Anita Gastaldi conquista la finalissima nei 200mx (2.11.21). Out Federica Toma (100 dorso), Andrea Camozzi (200 farfalla), Chiara Della Corte (200mx) e Silvia Di Pietro (50 sl).

