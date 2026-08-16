Europei nuoto, Quadarella da sogno nei 400 stile libero: medaglia d'oro e terzo successo personale

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Una prima parte di gara in pieno controllo e un'accelerazione letale nella seconda metà di gara. Così Simona Quadarella trova la terza sinfonia d'oro dei suoi Europei, diventando la regina nella vasca di Parigi: dopo i successi negli 800sl e nei 1500sl, ecco il trionfo nei 400sl che le vale la terza tripletta in carriera nel mezzofondo. La romana distrugge la tedesca Isabel Gose nel tratto finale, trionfando col tempo di 4.01.34.
La gara
Non c'è due senza tre per Simona Quadarella, che entra definitivamente nella storia del nuoto europeo con una sensazionale vittoria nei 400sl. L'azzurra centra così un doppio traguardo che non era mai stato ottenuto da nessuna nuotatrice, finora: tre vittorie nei 400sl agli Europei e tre triplette continentali nel mezzofondo (400, 800 e 1500sl). Il terzo oro di Simona arriva dopo un'autentica battaglia di nervi con la tedesca Isabel Gose, che cerca la fuga iniziale dopo la doppia sconfitta nelle distanze più lunghe. Quadarella osserva, pareggia il ritmo delle rivali tedesche (Gose e Werner) e poi effettua il suo cambio di passo nella seconda metà di gara. La prima accelerazione consente all'azzurra di superare Werner, la seconda vale invece il sorpasso per l'oro e la fuga verso la vittoria. Con un sensazionale rush finale, Quadarella conquista la medaglia d'oro nei 400sl, la prima di giornata per l'Italia, col tempo di 4.01.34: argento Gose (4.02.41) e bronzo Werner (4.03.73), si ripete dunque il podio del mezzofondo con l'azzurra a precedere le tedesche. L'Italia torna prima nel medagliere complessivo: 13 medaglie d'oro, 13 d'argento e 15 di bronzo per un totale di 41 podi. Nel medagliere individuale del nuoto guida invece la Gran Bretagna con sette ori, Italia seconda con 18 podi: sei medaglie d'oro, sei d'argento e sei di bronzo. Non arriva invece il bersaglio grosso per Paola Borrelli, sesta con 2.08.23 nei 200 farfalla vinti proprio da una britannica: Keanna MacInnes (2.05.90) precede la danese Rosendahl Bach e la spagnola Cabanes Garzas.
Le parole
"Non pensavo proprio di vincere ma poi nel finale ho pensato 'ci provo'. Non me l'aspettavo neanche io. Undicesimo oro in carriera agli Europei? La cosa che mi impressiona è la costanza, comunque riuscire a stare lì anche con qualche difficoltà come nei 1.500. Belle queste sorprese in gare così. Nei 400 non riuscivo ad esprimermi bene ora ho trovato la chiave giusta per farlo". Così a Sky Sport Simona Quadarella dopo l'oro nei 400 stile libero agli Europei di nuoto.