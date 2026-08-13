EUROPEI NUOTO

Curtis senza parole: "Assurdo, un'altra follia. È un obiettivo immenso"

 La 19enne di Savigliano: "Senza i miei genitori nulla sarebbe possibile"

13 Ago 2026 - 19:12
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Sara Curtis ci ha preso gusto. La piemontese, grande protagonista agli Europei nuoto, ha realizzato un altro record mondiale (26.56) nei 50 dorso, prendendosi anche uno straordinario oro. "Sto vivendo un sogno, è un'altra follia targata Sara Curtis - le prime parole della 19enne subito dopo il trionfo -. È assurdo, sono contentissima a esserci riuscita visto che l'obiettivo è grande. È stata dura gestire l'emozione dal record di mercoledì, ho faticato ad addormentarmi. Ho cercato di tenere tutto da parte e giocarmela fino alla fine e di accelerare negli ultimi 15 metri".

"I miei genitori li porterei sul podio, niente senza di loro sarebbe possibile. Nel momento in cui sono andata in Virginia ho pensato solo a questo, al record. Un sogno e un obiettivo immenso" ha proseguito una emozionatissima Curtis. La classe 2006, che la prossima settimana compirà 20 anni ha aggiunto: "Mi sa che l'eclissi me la tatuerò. Davvero è un sogno, non ci credo. Sono senza parole, sono entrata in vasca e per la prima volta in vita mia non mi batteva il cuore, solo vogliosa di finire. Volevo fare meglio l'arrivo che non mi era uscito benissimo. Alla fine ho preso il titolo, ho abbassato il record e sono felicissima. Il titolo europeo era il mio primissimo obiettivo, i record sono un sogno: spero domani di non svegliarmi perché ho paura di star sognando tutto questo. Il regalo per i miei 20 anni me lo sono già fatto, spero possa regalarmi altro, ma i record del mondo sono il miglior regalo che mi sia potuto dare".

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