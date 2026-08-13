Curtis senza parole: "Assurdo, un'altra follia. È un obiettivo immenso"

"I miei genitori li porterei sul podio, niente senza di loro sarebbe possibile. Nel momento in cui sono andata in Virginia ho pensato solo a questo, al record. Un sogno e un obiettivo immenso" ha proseguito una emozionatissima Curtis. La classe 2006, che la prossima settimana compirà 20 anni ha aggiunto: "Mi sa che l'eclissi me la tatuerò. Davvero è un sogno, non ci credo. Sono senza parole, sono entrata in vasca e per la prima volta in vita mia non mi batteva il cuore, solo vogliosa di finire. Volevo fare meglio l'arrivo che non mi era uscito benissimo. Alla fine ho preso il titolo, ho abbassato il record e sono felicissima. Il titolo europeo era il mio primissimo obiettivo, i record sono un sogno: spero domani di non svegliarmi perché ho paura di star sognando tutto questo. Il regalo per i miei 20 anni me lo sono già fatto, spero possa regalarmi altro, ma i record del mondo sono il miglior regalo che mi sia potuto dare".