Sara Curtis nella storia del nuoto! Ed è solo l'inizio...

Ma forse la cosa più impressionante è che questo non sembra un punto di arrivo. Sembra l'inizio. Perché Curtis ha appena vent'anni, è già stata olimpica, è già stata finalista mondiale, ha già tolto un record a Federica Pellegrini, ha già conquistato titoli europei e ora ha messo il proprio nome accanto a quello delle più grandi specialiste del pianeta. E soprattutto ha ancora davanti Los Angeles 2028, l'Olimpiade nella quale i 50 dorso entreranno nel programma olimpico.