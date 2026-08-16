Europei nuoto, argento per Benedetta Pilato nei 50m rana: oro Meilutyte

Arriva dai 50 rana il primo podio dell'Italia nell'ultimo giorno degli Europei di nuoto a Parigi, ma è un podio parzialmente amaro. Benedetta Pilato era infatti la favorita nella specialità, dopo le ottime sensazioni mostrate nella doppia distanza e il miglior tempo stabilito ieri, ma vede sfumare la vittoria per un soffio. Pesano una partenza tutt'altro che scattante e un arrivo sbagliato dall'azzurra, per sua stessa ammissione, che si rivelano decisivi per assegnare la medaglia d'oro. La vittoria va dunque alla lituana Ruta Meilutyte, che conquista l'oro e il titolo continentale col tempo di 29.93. Pilato si peggiora rispetto a ieri e subisce la peggiore delle beffe, chiudendo seconda per un solo centesimo col suo 29.94, mentre McSharry è bronzo (29.95). Salgono dunque a 39 le medaglie azzurre negli Europei parigini: 12 d'oro, 12 d'argento e 15 di bronzo. 16 podi e 5 medaglie d'argento, invece, nel nuoto, che vede l'Italia seconda nel medagliere complessivo alle spalle della Gran Bretagna (che vanta sei ori).