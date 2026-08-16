Europei nuoto, argento per Benedetta Pilato nei 50m rana: oro Meilutyte

Arriva un'altra medaglia per l'Italia, che sale a quota 16 podi dal nuoto e 39 complessivi negli Europei di Parigi, ma non arriva il risultato sperato. Benedetta Pilato, che ieri si era dimostrata in grandissima forma nelle semifinali, sbaglia l'arrivo e vede sfumare l'oro per un solo centesimo. L'azzurra è dunque medaglia d'argento nei 50 rana, col tempo di 29.94, alle spalle di Ruta Meilutyte (29.93). Bronzo a McSharry (29.95).
La gara
Arriva dai 50 rana il primo podio dell'Italia nell'ultimo giorno degli Europei di nuoto a Parigi, ma è un podio parzialmente amaro. Benedetta Pilato era infatti la favorita nella specialità, dopo le ottime sensazioni mostrate nella doppia distanza e il miglior tempo stabilito ieri, ma vede sfumare la vittoria per un soffio. Pesano una partenza tutt'altro che scattante e un arrivo sbagliato dall'azzurra, per sua stessa ammissione, che si rivelano decisivi per assegnare la medaglia d'oro. La vittoria va dunque alla lituana Ruta Meilutyte, che conquista l'oro e il titolo continentale col tempo di 29.93. Pilato si peggiora rispetto a ieri e subisce la peggiore delle beffe, chiudendo seconda per un solo centesimo col suo 29.94, mentre McSharry è bronzo (29.95). Salgono dunque a 39 le medaglie azzurre negli Europei parigini: 12 d'oro, 12 d'argento e 15 di bronzo. 16 podi e 5 medaglie d'argento, invece, nel nuoto, che vede l'Italia seconda nel medagliere complessivo alle spalle della Gran Bretagna (che vanta sei ori).
Le parole
"Questo centesimo mi perseguita. Sono comunque contenta, tre volte sotto i 30" anche se di poco è importante. Sicuramente è l'inizio di un percorso, ovvio mi sarebbe piaciuto vincere ma va bene così. Penso sia un punto di partenza, ho cambiato tutto quest'anno e va bene così". Così Benedetta Pilato dopo l'argento nei 50 rana agli Europei di nuoto.