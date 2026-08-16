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Europei nuoto, argento per Benedetta Pilato nei 50m rana: oro Meilutyte

L'azzurra cede sul più bello, con un arrivo non preciso e la beffa subita da Ruta Meilutyte: l'oro sfuma per un centesimo 

16 Ago 2026 - 19:27
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Arriva un'altra medaglia per l'Italia, che sale a quota 16 podi dal nuoto e 39 complessivi negli Europei di Parigi, ma non arriva il risultato sperato. Benedetta Pilato, che ieri si era dimostrata in grandissima forma nelle semifinali, sbaglia l'arrivo e vede sfumare l'oro per un solo centesimo. L'azzurra è dunque medaglia d'argento nei 50 rana, col tempo di 29.94, alle spalle di Ruta Meilutyte (29.93). Bronzo a McSharry (29.95).

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La gara

 Arriva dai 50 rana il primo podio dell'Italia nell'ultimo giorno degli Europei di nuoto a Parigi, ma è un podio parzialmente amaro. Benedetta Pilato era infatti la favorita nella specialità, dopo le ottime sensazioni mostrate nella doppia distanza e il miglior tempo stabilito ieri, ma vede sfumare la vittoria per un soffio. Pesano una partenza tutt'altro che scattante e un arrivo sbagliato dall'azzurra, per sua stessa ammissione, che si rivelano decisivi per assegnare la medaglia d'oro. La vittoria va dunque alla lituana Ruta Meilutyte, che conquista l'oro e il titolo continentale col tempo di 29.93. Pilato si peggiora rispetto a ieri e subisce la peggiore delle beffe, chiudendo seconda per un solo centesimo col suo 29.94, mentre McSharry è bronzo (29.95). Salgono dunque a 39 le medaglie azzurre negli Europei parigini: 12 d'oro, 12 d'argento e 15 di bronzo. 16 podi e 5 medaglie d'argento, invece, nel nuoto, che vede l'Italia seconda nel medagliere complessivo alle spalle della Gran Bretagna (che vanta sei ori).

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Le parole

 "Questo centesimo mi perseguita. Sono comunque contenta, tre volte sotto i 30" anche se di poco è importante. Sicuramente è l'inizio di un percorso, ovvio mi sarebbe piaciuto vincere ma va bene così. Penso sia un punto di partenza, ho cambiato tutto quest'anno e va bene così". Così Benedetta Pilato dopo l'argento nei 50 rana agli Europei di nuoto.

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