Una bracciata per la solidarietà: successo per l'edizione 2025 di "Da Porto a Porto"

Un team che ha visto la presenza di Irene De Salve, in grado di attraversare lo Stretto di Messina per una decina di volte dopo aver sconfitto un tumore al seno; Monica Cordano, prima italiana a qualificarsi per il Mondiale di Oceanman e prima a nuotare con muta il periplo dell’Isola di Capraia; Monica Moscatelli, nuotatrice, coach e appassionata di nuoto in acque libere; Giulia Pellegrini, all’esordio con la disciplina; Cristina De Tullio, medaglia di bronzo nei 50 metri in acque gelide; e Sabrina Peron, avvocata nuotatrice e prima italiana ad aver conquistato la “Triple Crown” dedicato a coloro che hanno completato l’attraversamento del Canale della Manica, della Catalina California e il giro dell’Isola di Manhattan.