Podismo, oltre 70 eventi nel programma 2026 di Uisp Firenze

28 Dic 2025 - 17:31

Oltre 70 manifestazioni podistiche in programma, di cui 50 competitive, distribuite praticamente lungo tutto l'anno solare, escluso agosto e qualche domenica, oltre a Natale e Pasqua. La Uisp Firenze ha varato il calendario per il 2026: restano i tradizionali Trofeo Camangi e Trofeo Pollastri, con il conteggio dei punti accumulati durante tutto l'anno e le relative premiazioni per società. Ma la novità del 2026 è il trofeo individuale Under 30, sia maschile che femminile dai 16 ai 19 anni, con la classifica a punti che verrà aggiornata e comunicata gara dopo gara, fino all'epilogo di fine anno. Un trofeo, viene evidenziato. ideato per spingere la partecipazione dei più giovani, favorire il ricambio generazionale, offrire anche opportunità di un allenamento importante agli atleti che magari praticano soprattutto le gare in pista.

Inoltre le manifestazioni competitive aprono ufficialmente alla partecipazione degli atleti e delle atlete Under 16, nati nel 2009 e nel 2010 (Allievi e Allieve) che avranno una ulteriore classifica a parte. Gli eventi, viene spiegato in una nota, sono organizzati dalle singole società indicate ma si svolgono tutti sotto l'egida tecnica di Uisp Firenze, che sovrintende alle classifiche parziali e generali.

