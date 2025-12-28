Podismo, oltre 70 eventi nel programma 2026 di Uisp Firenze

Oltre 70 manifestazioni podistiche in programma, di cui 50 competitive, distribuite praticamente lungo tutto l'anno solare, escluso agosto e qualche domenica, oltre a Natale e Pasqua. La Uisp Firenze ha varato il calendario per il 2026: restano i tradizionali Trofeo Camangi e Trofeo Pollastri, con il conteggio dei punti accumulati durante tutto l'anno e le relative premiazioni per società. Ma la novità del 2026 è il trofeo individuale Under 30, sia maschile che femminile dai 16 ai 19 anni, con la classifica a punti che verrà aggiornata e comunicata gara dopo gara, fino all'epilogo di fine anno. Un trofeo, viene evidenziato. ideato per spingere la partecipazione dei più giovani, favorire il ricambio generazionale, offrire anche opportunità di un allenamento importante agli atleti che magari praticano soprattutto le gare in pista.