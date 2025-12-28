Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Coppa Africa, il Mozambico batte 3-2 il Gabon di Aubameyang

28 Dic 2025 - 17:21

Il Mozambico supera 3-2 il Gabon nel match valido per la seconda giornata del Gruppo F della Coppa d'Africa. Bangal sblocca il risultato al 37', Catamo su calcio di rigore trova il raddoppio al 42'. Nel recupero Aubameyang accorcia le distanze, ma in avvio ripresa Diogo Calila il Mozambico firma il tris. Il Gabon non si arrende e torna nuovamente sotto al 31' grazie alla rete di Moucketou-Moussounda, ma nel finale il risultato non cambia più. Il Mozambico sale così a tre punti in classifica, mentre il Gabon resta fermo a quota zero ed è a un passo dall'eliminazione.

Ultimi video

04:43
DICH ALLEGRI 27/12 DICH

Allegri: "Nkunku? Sono fiducioso lo aspettiamo"

01:30
DICH NKUNKU POST VERONA 28/12 DICH

Nkunku: "Grande gioia, aspettavo questo momento"

00:10
DICH DE ROSSI PRE ROMA 28/12 DICH

De Rossi: "Se faremo gol sarò felice, se vinceremo sarò felice"

00:22
DICH GASP PRE GENOA 28/12 DICH

Gasperini: "De Rossi ha dato coraggio al Genoa"

00:12
DICH ALLEGRI PRANZO 28/12 DICH

Allegri: "Veloci che devo andare a pranzo con Agnelli"

01:16
DICH ALLEGRI POST VERONA 28/12 DICH

Allegri: "Contento per Nkunku, dobbiamo essere ambiziosi ma con realismo"

01:48
DICH CALABRESI POST JUVE 27/12 DICH

Calabresi: "Rabbia e delusione, abbiamo fatto di tutto per passare in vantaggio"

01:42
DICH GILARDINO POST JUVE 27/12 DICH

Gilardino: "Alla fine sono emersi i valori della Juventus. La medicina è il lavoro"

02:58
DICH SPALLETTI POST PISA 27/12 DICH

Spalletti: "La classifica? La Juve deve fare la Juve, abbiamo delle aspirazioni che non sono quelle che abbiamo fatto finora"

01:53
DICH KALULU POST PISA 27/12 DICH

Kalulu: "Non la Juve più bella ma queste sono le partite da vincere"

00:45
MCH DOPPIETTA CR7 MCH

Ronaldo intramontabile: altra doppietta con l'Al-Nassr

03:43
DICH NICOLA PRE NAPOLI DICH

Nicola: "Napoli insieme all'Inter la squadra migliore"

00:58
DICH PALLADINO PRE INTER DICH

Palladino: "Trend non positivo contro l'Inter ma i taboo vanno sfatati"

03:25
DICH ITALIANO PRE SASSUOLO DICH

"Italiano: "Non temere il Sassuolo è da folli"

01:54
DICH GROSSO PRE BOLOGNA DICH

Grosso: "Il Bologna ha la consapevolezza delle grandi, siamo preparati"

04:43
DICH ALLEGRI 27/12 DICH

Allegri: "Nkunku? Sono fiducioso lo aspettiamo"

I più visti di Calcio

13 DICH CHIVU 27/12 DICH

Chivu: "Lavorato bene in questo 2025, restiamo ambiziosi"

Il ritorno di Calhanoglu

Il ritorno di Calhanoglu

DICH ALLEGRI 27/12 DICH

Allegri: "Nkunku? Sono fiducioso lo aspettiamo"

Il Natale del calcio

Il Natale del calcio

DICH SPALLETTI POST PISA 27/12 DICH

Spalletti: "La classifica? La Juve deve fare la Juve, abbiamo delle aspirazioni che non sono quelle che abbiamo fatto finora"

MCH DOPPIETTA CR7 MCH

Ronaldo intramontabile: altra doppietta con l'Al-Nassr

Calcio ora per ora
Vedi tutti
19:25
Bari, dopo il pari con l'Avellino la salvezza passa dal mercato di riparazione
18:46
Coppa d'Africa: Guinea Equatoriale-Sudan 0-1
18:38
Allegri: "Agnelli in tribuna? Mi ha fatto piacere, abbiamo un bel rapporto"
18:16
Milan-Verona: anche Andrea Agnelli in tribuna a San Siro
17:50
Napoli, De Laurentiis: "Continua striscia positiva, bravo Conte e i ragazzi"