Coppa Africa, il Mozambico batte 3-2 il Gabon di Aubameyang

Il Mozambico supera 3-2 il Gabon nel match valido per la seconda giornata del Gruppo F della Coppa d'Africa. Bangal sblocca il risultato al 37', Catamo su calcio di rigore trova il raddoppio al 42'. Nel recupero Aubameyang accorcia le distanze, ma in avvio ripresa Diogo Calila il Mozambico firma il tris. Il Gabon non si arrende e torna nuovamente sotto al 31' grazie alla rete di Moucketou-Moussounda, ma nel finale il risultato non cambia più. Il Mozambico sale così a tre punti in classifica, mentre il Gabon resta fermo a quota zero ed è a un passo dall'eliminazione.