Mondiali, Thomas Ceccon si aggiudica il bronzo nei 50 metri farfalla

Il fuoriclasse veneto ha aperto la rassegna iridata con l'ottavo tempo nelle eliminatorie terminando le proprie fatiche in 23"06, un crono che è sceso in semifinale dove ha ottenuto la sesta piazza in 22"84 in un turno dominato dal francese Maxime Grousset in 22"61. Ceccon ha quindi alzato il numero delle bracciate in vista della finale dovendo compiere una progressione a fronte dell'attacco posto dallo svizzero Noé Ponti. Nell'ultima fase Grousset ha preso il sopravvento imponendosi in 22"48 davanti a Ponti (22"51) e Ceccon.