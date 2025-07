Mondiali, Quadarella firma il record europeo e conquista l'argento nei 1500 metri stile libero

"Sapevo di poter fare bene, ma sinceramente non mi aspettavo di fare così tanto, anche perché sapevo che sarebbero partite forti e ho cercato di stargli dietro. Ciò che non mi aspettavo è che Pallister mollasse a ottocento metri e ciò sicuramente mi ha aiutato moltissimo perché è stato come realizzare una nuova gara - ha spiegato Quadarella ai microfoni di Rai Sport -. È una gara che avevo studiato a lungo e per cui ci ho messo molta testa. Quest'anno ho cambiato un po' di cose che mi hanno aiutato e ciò mi ha portato a essere ulteriormente stimolata. Al record europeo ci pensavo da anni, ma non mi aspettavo di poterlo fare qui. Ora mi sento più tranquilla rispetto allo scorso anno e posso pensare con maggiore tranquillità a Los Angeles 2028".