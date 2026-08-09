Berruti, Buonfiglio: "Campione inarrivabile, ha fatto sognare l'Italia"

"Ci ha lasciato un'altra icona del nostro mondo sportivo. Nessuno di noi dimenticherà mai la sua vittoria a Roma 1960. Berruti è stato un campione inarrivabile, le cui gesta resteranno nella storia del nostro sport: ha fatto sognare l'Italia e con il suo oro ai Giochi di Roma ci ha reso orgogliosi e fieri della nostra italianità", dichiara il Presidente del Coni Luciano Buonfiglio commentando la scomparsa del campione olimpico di Roma '60. Buonfiglio ha inoltre disposto le bandiere a mezz'asta nella sede del Coni al Foro Italico, dichiarando il lutto per il mondo sportivo ed invitando le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva ad onorarne la memoria con un minuto di silenzio nelle competizioni dei prossimi giorni.