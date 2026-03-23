Lo sfogo di Fabbri: "Ho sbagliato ma non sono un cogli**e. Quanti insulti, sono in un buco nero"

"La verità è che sto passando un momento difficile. Un buco nero che non mi permette di essere sereno, né felice. Ma c'è una cosa che non cambierà mai: io non mollo. Ho toccato il fondo tante volte nella mia vita, e ogni volta sono tornato più forte di prima. Sto lavorando ogni giorno per migliorare. Sono ossessionato dal farlo. Il mio mental coach è una persona straordinaria, e insieme stiamo facendo un lavoro incredibile. E sinceramente, mi sono stancato di sentire giudizi anche su questo", ha scritto ancora Fabbri. "Non ho mai cercato compassione. Le critiche, quelle vere, mi hanno sempre fatto crescere. Ma quello che è successo dopo Parigi è qualcosa di diverso. Scrivo questo per far riflettere chi commenta, chi giudica senza sapere. Sono bravo a lanciare il peso, sì. Ma sono anche un ragazzo che ogni giorno si impegna nel realizzare i suoi sogni. E come tutti, posso sbagliare. Sbagliare fa parte dello sport. Fa parte della vita. Tutto quello che ho costruito fino a oggi nasce dalla passione. Per questo sport. Per la vita. E la luce… la rivedrò presto", ha concluso l'azzurro.