La Wada contro la follia dei 'Giochi dei dopati': "Gli Usa li fermino". Ma tra i finanziatori c'è Trump Jr

L'evento è sostenuto da finanziamenti di un gruppo di investimento che include Donald Trump Jr., e si presenta come "pioniere di una nuova era nelle competizioni atletiche che abbraccia i progressi scientifici per spingere i limiti delle prestazioni umane". Sono previsti premi di 250.000 dollari offerti agli atleti che battono i record mondiali ufficiali, con 1 milione di dollari in palio nei 50 metri stile libero e nei 100 metri veloci. Il presidente dell'Usada, Travis Tygart, ha precedentemente definito gli Enhanced Games "uno spettacolo da clown", ma è stato anche fortemente critico nei confronti della Wada, per l'ammissione ai Giochi di Tokyo di 23 nuotatori cinesi positivi ai test antidoping. Da parte sua Banka ha difeso l'operato Wada sul caso Cina ("nessuna prova che nella nostra scelta ci fosse qualcosa di sbagliato, il caso è stato politicizzato") e ha fortemente criticato il regime antidoping statunitense, sottolineando che la National Collegiate Athletic Association (NCAA) non è firmataria del codice mondiale antidoping. "L'antidoping in Usa è tutt'altro che un sistema perfetto", ha detto Banka. "Quasi il 90% degli atleti statunitensi non gareggia secondo il codice mondiale antidoping. C'è da chiedersi se il sistema statunitense è solido o necessita di miglioramenti. Esiste un valido programma antidoping nella nazione sportivamente più forte del mondo?"