L'ippica piange la scomparsa di Stefano Cherchi, il fantino che ha fatto innamorare la Gran Bretagna

IL TRAGICO INCIDENTE

L'atleta sardo si è spento all'età di 23 anni in Australia dopo esser caduto lo scorso 20 marzo durante una gara

© Getty Images Un fulmine a ciel sereno ha colpito l'ippica italiana. Si è spento a ventitré anni Stefano Cherchi, talento dello sport italiano coinvolto in una gara andata in scena all'Ippodromo di Thoroughbred Park. Originario di Mores, il fantino sardo era in testa in una competizione svoltasi lo scorso 20 marzo quando è stato coinvolto in una caduta che lo ha visto picchiare la testa riportando lesioni ritenute subito molto gravi.

Salito alle cronache in Gran Bretagna per i successi ottenuti, Cherchi è stato immediatamente trasportato in ospedale a Canberra, dove lo hanno raggiunto i genitori e una delle sue sorelle. Al suo capezzale è arrivato anche un altro fenomeno di quello sport come Andrea Atzeni, maestro e amico di Cherchi, ma il fantino italiano non è riuscito a uscire dal coma spegnendosi nella mattinata di mercoledì 3 aprile.