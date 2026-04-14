Judo, Europei: 18 azzurri a caccia medaglie sui tatami di Tbilisi

14 Apr 2026 - 13:47

Manca ormai sempre meno ai Campionati Europei di judo, il primo grande evento internazionale della stagione 2026 in programma da giovedì 16 fino a domenica 19 aprile sui tatami dell'Olympic Sport Palace di Tbilisi. All'interno del complesso situato nella capitale georgiana verranno assegnati in totale 14 titoli. L'Italia, reduce dallo storico record di nove medaglie stabilito un anno fa a Podgorica (Montenegro), punta a essere nuovamente protagonista sul palcoscenico europeo in virtù dell'ambizioso contingente di 18 azzurri, equamente distribuiti tra donne e uomini. In campo femminile riflettori puntati su Assunta Scutto (-48 kg), Odette Giuffrida (-52 kg), Veronica Toniolo (-57 kg), Carlotta Avanzato (-63 kg), Irene Pedrotti (-70 kg), Giorgia Stangherlin (-70 kg), sulla campionessa olimpica e mondiale in carica Alice Bellandi (-78 kg), Asya Tavano (+78 kg) ed Erica Simonetti (+78 kg). Per quanto riguarda il settore maschile spazio ad Andrea Carlino (-60 kg), Valerio Accogli (-66 kg), Elios Manzi (-66 kg), Manuel Lombardo (-73 kg), Leonardo Valeriani (-73 kg), Antonio Esposito (-81kg), Leonardo Casaglia (-81 kg), Kenny Komi Bedel (-90 kg) e Gennaro Pirelli (-100 kg). In ognuna delle quattro giornate di sfide le eliminatorie prenderanno avvio alle ore 08.30 italiane mentre il final block, al termine del quale si conoscerà la composizione dei vari podi, comincerà alle ore 14.00 italiane.

Ultimi video

02:01
DICH MATTARELLA 8/4 DICH

Mattarella: "Lo sport rappresenta la civiltà che non si arrende alle prepotenze"

02:29
Esclusiva Binaghi

Binaghi: "Il tennis in chiaro su Mediaset la notizia più bella che c’è"

01:14
Van Aert, dedica speciale

Van Aert, vittoria con dedica speciale

01:28
Mastria: "Sinner può guadagnare ancora punti su Alcaraz"

Mastria: "Sinner può guadagnare ancora punti su Alcaraz"

01:44
Superlega, che Perugia

Superlega, Perugia dà spettacolo

01:07
L'emozione di Jannik

L'emozione di Jannik:""Un italiano fortunato"

01:34
Sinner torna numero 1

Sinner vince a Montecarlo e torna numero 1

01:01
DICH SINNER SU ITALIA 12/4 DICH

Sinner: "Molto bello essere italiano"

00:18
DICH SINNER IN FINALE 11/4 DICH

Sinner: "Una finale che vuole dire tanto per me, prestazione molto solida"

00:24
DICH SINNER POST AUGER 10/4 DICH

Sinner: "Ottima gara con Auger-Aliassime, ora testa a Zverev"

01:40
MCH SINNER BATTE AUGER ALIASSIME 10/4 MCH

Sinner vola in semifinale a Montecarlo: gli highlights del match con Auger Aliassime

02:01
DICH SINNER POST MACHAC DICH

Sinner risponde ad Alcaraz: "Io gioco per vincere i titoli, non per rincorrerlo in classifica"

00:30
IMMAGINI MELONI PER SOMMARIO STUDIO APERTO OK

Meloni riceve gli atleti paralimpici: sorrisi, foto e la bandiera firmata

01:29
Olimpici e paraolimpici da Papa Leone XIV

Olimpici e paraolimpici da Papa Leone XIV

02:58
DICH LOLLOBRIGIDA 8/4 DICH

Lollobrigida: "Mattarella vuole conoscere mio figlio, non so quanto gli convenga..."

02:01
DICH MATTARELLA 8/4 DICH

Mattarella: "Lo sport rappresenta la civiltà che non si arrende alle prepotenze"

I più visti di Altri Sport

DICH SINNER SU ITALIA 12/4 DICH

Sinner: "Molto bello essere italiano"

DICH SINNER IN FINALE 11/4 DICH

Sinner: "Una finale che vuole dire tanto per me, prestazione molto solida"

Ecco le pallavoliste più belle al mondo

Mastria: "Sinner può guadagnare ancora punti su Alcaraz"

Mastria: "Sinner può guadagnare ancora punti su Alcaraz"

DICH SINNER POST MACHAC DICH

Sinner risponde ad Alcaraz: "Io gioco per vincere i titoli, non per rincorrerlo in classifica"

L'emozione di Jannik

L'emozione di Jannik:""Un italiano fortunato"

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
14:53
Tennis: Atp Barcellona, esordio vincente per Sonego e Musetti
14:45
Binaghi: "Il tennis in chiaro su Mediaset è la notizia più bella che c’è"
14:12
Tennis: Sonego al rientro, supera il primo turno a Barcellona
13:53
Tennis: Monaco, Darderi supera il primo turno
13:37
Nuoto, Assoluti: Pilato torna in vasca e fa miglior tempo in batteria 100 rana