Judo, Europei: 18 azzurri a caccia medaglie sui tatami di Tbilisi

Manca ormai sempre meno ai Campionati Europei di judo, il primo grande evento internazionale della stagione 2026 in programma da giovedì 16 fino a domenica 19 aprile sui tatami dell'Olympic Sport Palace di Tbilisi. All'interno del complesso situato nella capitale georgiana verranno assegnati in totale 14 titoli. L'Italia, reduce dallo storico record di nove medaglie stabilito un anno fa a Podgorica (Montenegro), punta a essere nuovamente protagonista sul palcoscenico europeo in virtù dell'ambizioso contingente di 18 azzurri, equamente distribuiti tra donne e uomini. In campo femminile riflettori puntati su Assunta Scutto (-48 kg), Odette Giuffrida (-52 kg), Veronica Toniolo (-57 kg), Carlotta Avanzato (-63 kg), Irene Pedrotti (-70 kg), Giorgia Stangherlin (-70 kg), sulla campionessa olimpica e mondiale in carica Alice Bellandi (-78 kg), Asya Tavano (+78 kg) ed Erica Simonetti (+78 kg). Per quanto riguarda il settore maschile spazio ad Andrea Carlino (-60 kg), Valerio Accogli (-66 kg), Elios Manzi (-66 kg), Manuel Lombardo (-73 kg), Leonardo Valeriani (-73 kg), Antonio Esposito (-81kg), Leonardo Casaglia (-81 kg), Kenny Komi Bedel (-90 kg) e Gennaro Pirelli (-100 kg). In ognuna delle quattro giornate di sfide le eliminatorie prenderanno avvio alle ore 08.30 italiane mentre il final block, al termine del quale si conoscerà la composizione dei vari podi, comincerà alle ore 14.00 italiane.