Nba: Oklahoma perde di nuovo Jalen Williams, non ci sarà in gara-7

30 Mag 2026 - 10:16
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

Jalen Williams ci ha provato, ma ha dovuto alzare bandiera bianca. Gli Oklahoma City Thunder hanno annunciato che il secondo miglior giocatore della squadra non ci sarà in gara-7 contro i San Antonio Spurs — questa notte alle 2.00 in diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW —, complice l'infortunio al bicipite femorale sinistro che ha contrassegnato i suoi playoff. Williams aveva riaggravato il suo infortunio subito nella serie di primo turno contro Phoenix, uscendo in gara-2 delle finali di conference e saltando le successive tre partite. Il tentativo di tornare in campo in gara-6 uscendo dalla panchina però è stato fallimentare, giocando solo 10 minuti ma sembrando ben lontano dal livello richiesto per giocare a questo livello dei playoff, chiudendo con un punto, un assist e due palle perse e -18 di plus-minus. "Ovviamente non è al 100%" aveva dichiarato coach Mark Daignault. "Non sapevamo cosa aspettarci, né lui né io. Abbiamo cercato di metterlo in campo con un ruolo ben definito per vedere cosa potesse darci, perché comunque è un All-Star e un All-NBA. Non aveva completato il protocollo di rientro in campo come se fosse la regular season, ma voleva comunque contribuire nella miglior maniera possibile. Bisogna dargli merito per essere sceso in campo: ha fatto il massimo, di sicuro non è stato il motivo per cui abbiamo perso". 

Ultimi video

02:21
Kogasso: "Serata super speciale per me"

Kogasso: "Serata super speciale per me"

00:21
CLIP SOCIAL BOXE SRV

Tedua lancia Ring Project ad Arenzano: una serata tra boxe, hip hop e solidarietà

03:11
Un sogno italiano

Un sogno italiano

01:00
Elmaghraby: "Sono e rimango il numero 1 in Italia"

Elmaghraby: "Sono e rimango il numero 1 in Italia"

00:48
Il segreto di Schinina sul ring: i calzini di... Maradona

Il segreto di Schinina sul ring: i calzini di... Maradona

00:23
"Da enciclopedia della boxe": Bologna, un montante spettacolare

"Da enciclopedia della boxe": Bologna, un montante spettacolare

00:54
"Scateniamo l'inferno!": Kogasso, la carica da brividi del maestro Gigliotti

"Scateniamo l'inferno!": Kogasso, la carica da brividi del maestro Gigliotti

01:03
MCH INGRESSI ROLAND GARROS 24/5 MCH

Tutti pazzi per Jannik Sinner a Parigi: che accoglienza al Roland Garros!

01:01:11
Bologna VS Schininà

Bologna VS Schininà

54:31
Kogasso VS Muslimov

Kogasso VS Muslimov

01:28
Bologna: "La mia voglia di andare avanti mi ha fatto arrivare fino a qua"

Bologna: "La mia voglia di andare avanti mi ha fatto arrivare fino a qua"

01:11
Kogasso, un colpo da "Mamba": Dezan si gasa e impazzisce

Kogasso, un colpo da "Mamba": Dezan si gasa e impazzisce

00:58
Veleni, fischi e "buuu": Elmaghraby batte Lizzi, ma scoppia la polemica

Veleni, fischi e "buuu": Elmaghraby batte Lizzi, ma scoppia la polemica

42:44
Elmaghraby VS Lizzi

Elmaghraby VS Lizzi

02:49:55
TAF 13 - The Art of Fighting

TAF 13 - The Art of Fighting

02:21
Kogasso: "Serata super speciale per me"

Kogasso: "Serata super speciale per me"

I più visti di Altri Sport

MCH SINNER MOSTRA LA COPPA AI TIFOSI IN DELIRIO MCH

Sinner mostra la Coppa ai tifosi in delirio

Tristezza e sollievo: ritrovati i resti del Ragno di Lecco Mario Conti

Strapotere Vingegaard

Strapotere Vingegaard

CLIP SOCIAL BOXE SRV

Tedua lancia Ring Project ad Arenzano: una serata tra boxe, hip hop e solidarietà

MCH INGRESSI ROLAND GARROS 24/5 MCH

Tutti pazzi per Jannik Sinner a Parigi: che accoglienza al Roland Garros!

MCH MOUTET RACCHETTA E MUTANDE MCH

Follia Moutet: prima spacca la racchetta e poi si abbassa i pantaloncini

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
10:16
Nba: Oklahoma perde di nuovo Jalen Williams, non ci sarà in gara-7
21:48
MotoGP, Carlos Ezpeleta a vertice sulla sicurezza: "A Barcellona procedura corretta"
21:36
Roland Garros, Fonseca: "Mi sono goduto il fatto di essere in campo"
21:03
Roland Garros: esce anche Djokovic, battuto da Fonseca in 5 set
20:04
Equitazione, Coppa delle Nazioni: trionfo Messico a Piazza di Siena, Italia quarta