Un Natale alla Favorita di Palermo: darsi all'ippica può fare del bene

© associazione spia

A Natale darsi all’ippica può far bene e soprattutto del bene. Questo il pensiero dei lungimiranti dirigenti della Favorita di Palermo, non inteso come stadio ma come ippodromo di trotto, fautori di un convegno davvero speciale che andrà in scena sabato proponendo classiche di grande pregio: il Gran Premio Mediterraneo, il Memorial Biagio Lo Verde, le finali del campionato italiano gentlemen ed amazzoni e ad impreziosire il tutto, le "STELLE DI NATALE", manifestazione ippico-benefica che approda per la prima volta in Sicilia e che vedrà in gara, rigorosamente senza frusta, dodici driver non professionisti provenienti dal mondo del giornalismo, dello spettacolo, della canzone e della politica. Tra loro la straordinaria cantante Petra Magoni e la vulcanica Elisa Alloro, attrice, giornalista, editrice e produttrice. Appassionati di trotto che si tasseranno per gareggiare e aumentare i proventi destinati all'Associazione Spia, onlus che cura e sostiene i bambini oncologici e le loro famiglie. Una bella vetrina per l'Ippodromo di Palermo, strappato alla malavita, rilanciato da una nuova società affiancata dal Comune e tornato ora luogo di aggregazione, sport, spettacolo, passione e cultura ippica.