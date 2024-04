IPPICA

Successo della puledra Gala Real nella corsa di preparazione al prestigioso Prix de Diane

© france sire Ancelotti vince anche sulle piste. In mezzo alla doppia sfida di Champions League tra il Real Madrid e il Manchester City, l'allenatore si gode il successo della sua cavalla Gala Real (montata dal fantino belga Christophe Soumillon) in una delle corse di preparazione al Prix de Diane, l'evento più prestigioso in Europa per le femmine di 3 anni che si correrà il 16 giugno all'ippodromo di Chantilly.

Un'avventura, quella nell'ippica, nata per Ancelotti nel 2013 insieme all'amico Giovanni Mauri per poi proseguire con Alessandro Botti, uno dei più importanti allenatori in questo campo. E le soddisfazioni per il tecnico di Reggiolo arrivano, eccome, proprio come sul rettangolo di gioco.

C'è una curiosità che unisce Ancelotti ad Allegri: Botti ha in scuderia anche alcuni cavalli del tecnico della Juve (oltre ad allievi di Javier Pastore, il calciatore argentino che molti ricorderanno anche al Palermo).

Giugno 2024 potrebbe diventare un mese da ricordare per Carlo Ancelotti: il primo del mese, a Wembley, si giocherà la finale di Champions League e il suo Real è ancora in corsa. Quindici giorni dopo il Prix de Diane di Chantilly, a 50 km da Parigi, appuntamento famoso non solo per la sfida tra puledre ma anche per il costume.

La cittadina famosa per l’omonima crema, infatti, si toglie il cappello da pasticcere per vestirne di più fantasiosi all'ippodromo. Strepitosi quelli delle donne mentre gli uomini "si limitano" a look da perfetti gentleman. Scommettiamo che Carletto si sta già preparando?