Incidente Zanardi, le indagini proseguono: perizia su sistema Gps

NUOVI DETTAGLI

Proseguono le indagini per chiarire la dinamica dell'incidente di Alex Zanardi. Per far luce sull'andatura dell'handbike, i carabinieri hanno prelevato dei dati dal sistema Gps del ciclista che pedalava accanto all'ex pilota poco prima dello schianto a Pienza. Secondo quanto si apprende, le registrazioni dovrebbero servire per chiarire l'ora esatta dello scontro col camion, il dislivello compiuto dalle biciclette e la frequenza di pedalata. Numeri che dovrebbero essere analizzati da un perito informatico che la Procura potrebbe nominare a breve.

La "scatola nera" del computer di bordo di Marcello Bartolozzi, 66enne architetto e cicloamatore di Sinalunga che viaggiava a fianco del campione venerdì scorso al momento dell’impatto, potrebbe essere decisiva per stabilire cosa è accaduto a Zanardi. Dai dati in mano agli investigatori si potranno ricavare informazioni fondamentali per stabilire la velocità a cui viaggiava Alex e i motivi per cui ha perso il controllo del mezzo finendo contro il camion dopo una curva. Dettagli che, nel dettaglio, verranno affiancati alla perizia sull'handbike in carbonio per capire cosa abbia fatto perdere aderenza alla ruota sinistra. Al momento sarebbero tre le ipotesi al vaglio della Procura: una frenata improvvisa, velocità eccessiva o un problema tecnico al mezzo.