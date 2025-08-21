Orienteering: Fiso, minuto di silenzio prima delle gare in memoria di Debertolis

La Federazione italiana sport orientamento informa che in memoria di Mattia Debertolis, l'azzurro trentino scomparso per un malore durante la gara inaugurale dei World Games in Cina, in tutte le manifestazioni in programma durante il fine settimana sarà osservato un minuto di silenzio in occasione delle premiazioni. "Le premiazioni, laddove previste, dovranno svolgersi in forma composta e rispettosa, in segno di vicinanza alla famiglia, agli amici e a tutta la comunità dell'orienteering", si legge in una nota della Federazione.