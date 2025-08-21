Vela, Palermo-Montecarlo: Black Jack vince col nuovo record

Vittoria con nuovo record. Come da pronostico, alla Palermo-Montecarlo si è imposta Black Jack, l'imbarcazione favorita, in 38 ore, 53 minuti e 13 secondi, nuovo primato della regata. Una cavalcata incredibile, in cui i vincitori, da Mondello a Palermo al principato di Monaco, hanno fatto il vuoto alle loro spalle. Il precedente record della manifestazione, realizzato nel 2024, era sempre stato firmato da Black Jack, il maxi 100 piedi dell'armatore Remon Vos, skipper Tristan Le Brun, in 44 ore, 34 minuti, 24 secondi.