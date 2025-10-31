Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Altri sport
GINNASTICA

Ginnastica, Bonicelli pubblica prima foto dopo l'infortunio: "Insieme a voi"

L'immagine è stata scattata al Niguarda: migliaia di messaggi d'affetto

di Redazione
31 Ott 2025 - 21:08
© instagram

© instagram

Lorenzo Bonicelli, l'atleta della Nazionale di ginnastica artistica gravemente infortunatosi poco più di tre mesi fa alle Universiadi in Germania, ha pubblicato le sue prime foto sul profilo personale Instagram ricevendo immediatamente migliaia di like e centinaia di messaggi di solidarietà e affetto.

Lorenzo era caduto durante l'esecuzione della prova agli anelli. Una delle foto, lo ritrae sorridente e determinato sotto la bandiera italiana, ed è stata scattata nell'unità spinale dell'ospedale Niguarda di Milano, dove l'atleta lecchese di Abbadia Lariana sta proseguendo nel programma di rieducazione.

Ai tantissimi messaggi ricevuti, Bonicelli (atleta della Ghislanzoni Gal Lecco) ha replicato con la frase "Insieme a voi".

Leggi anche

L'artistica maschile in visita a Bonicelli al Niguarda: il saluto prima del Mondiale

bonicelli

Ultimi video

01:36
DICH DE MAIO MILANO CORTINA 22/10 DICH

Milano-Cortina, l'entusiasmo di De Maio: "Il mondo della cultura celebrerà lo sport, i valori olimpici e paralimpici""

00:18
DICH SINNER POST SHELDON DICH

Sinner: "Sono contento perché era una partita difficile"

01:43
Civitanova batte Trento

Civitanova batte Trento

00:34
DICH VARNIER SU MILANO-CORTINA 29/10 DICH

Varnier, ad di Fondazione Milano Cortina: "L'impianto di Santa Giulia? Sarà pronto"

01:25
Mondiale dei taglialegna

Mondiale dei taglialegna

01:00
DICH BINAGHI EVENTO CORSPORT DICH

Binaghi: "Gli anni che stiamo vivendo sono i migliori per il nostro tennis"

02:17
DICH DE GIORGI EVENTO CORSPORT DICH

De Giorgi: "La pallavolo ha fatto la storia e ne siamo orgogliosi"

01:18
La favola di Viviani

La favola di Viviani

01:51
Trento-Verona in vetta

Trento-Verona in vetta

01:33
Sinner, è bis a Vienna

Sinner, è bis a Vienna

02:11
MCH CAVALLO ALLEGRI VINCE MCH

Capannelle si illumina grazie a Star Of Life, neo acquisto dell'Alma Racing di Max Allegri

00:28
DICH SINNER POST DE MINAUR DICH

Sinner: "Spero in una grande finale"

00:33
DICH SINNER POST COBOLLI DICH

Sinner: "Bravo Cobolli, gran talento. Io non do nulla per scontato"

00:40
DICH GULLI CURATORE TRIENNALE 22/10 DICH

Milano-Cortina, Gulli: "In Triennale perché lo sport è cultura e arte"

01:47
MCH POSTER OLIMPICO MILANO CORTINA 22/10 MCH

Ecco i poster ufficiali dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026

01:36
DICH DE MAIO MILANO CORTINA 22/10 DICH

Milano-Cortina, l'entusiasmo di De Maio: "Il mondo della cultura celebrerà lo sport, i valori olimpici e paralimpici""

I più visti di Altri Sport

CLIP INAUGURAZIONE MILANO-CORTINA 2026 MCH

Milano-Cortina, svelati alcuni dettagli della cerimonia di apertura

DICH VARNIER SU MILANO-CORTINA 29/10 DICH

Varnier, ad di Fondazione Milano Cortina: "L'impianto di Santa Giulia? Sarà pronto"

A Napoli sarà la prima Coppa America… senza America: American Magic rinuncia

Infinito Sakara: a 44 anni batte Camozzi e diventa campione Cruiserweight

La Wada contro la follia dei 'Giochi dei dopati': "Gli Usa li fermino". Ma tra i finanziatori c'è Trump Jr

MCH POSTER OLIMPICO MILANO CORTINA 22/10 MCH

Ecco i poster ufficiali dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
23:30
Football americano, i Guelfi Firenze festeggiano lo scudetto
22:18
Basket, prefetto di Udine limita vendita biglietti match contro UR Venezia
21:40
Tennis, Panatta replica a Pietrangeli: "Permaloso, ma ti voglio bene"
21:13
Tennis, Pietrangeli risponde a Panatta: "Non sei l'unico ad aver vinto Parigi"
20:33
Sci, CdM freestyle: Flora Tabanelli in allenamento a Stubai