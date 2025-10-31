Ginnastica, Bonicelli pubblica prima foto dopo l'infortunio: "Insieme a voi"

L'immagine è stata scattata al Niguarda: migliaia di messaggi d'affettodi Redazione
Lorenzo Bonicelli, l'atleta della Nazionale di ginnastica artistica gravemente infortunatosi poco più di tre mesi fa alle Universiadi in Germania, ha pubblicato le sue prime foto sul profilo personale Instagram ricevendo immediatamente migliaia di like e centinaia di messaggi di solidarietà e affetto.
Lorenzo era caduto durante l'esecuzione della prova agli anelli. Una delle foto, lo ritrae sorridente e determinato sotto la bandiera italiana, ed è stata scattata nell'unità spinale dell'ospedale Niguarda di Milano, dove l'atleta lecchese di Abbadia Lariana sta proseguendo nel programma di rieducazione.
Ai tantissimi messaggi ricevuti, Bonicelli (atleta della Ghislanzoni Gal Lecco) ha replicato con la frase "Insieme a voi".