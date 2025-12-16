Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Milano-Cortina, Galvagno: "Dall'Etna al Veneto un solo filo di valori"

16 Dic 2025 - 19:05

La lanterna con il fuoco di olimpico, che il prossimo febbraio accenderà il tripode, ieri sera ha raggiunto il Palazzo Reale di Palermo. Ad accoglierla il presidente dell'Assemblea regionale Siciliana Gaetano Galvagno che, prima della cerimonia, assieme al presidente della Regione Renato Schifani si è intrattenuto con il general manager di Coca Cola per Milano-Cortina 2026, Luca Santandrea e l'amministratore delegato di Sibeg Coca cola, Luca Busi. La lanterna ha attraversato il Palazzo, con una sosta fuori programma a Sala d'Ercole, fino all'arrivo nella Sala dei Viceré dove assieme al presidente Galvagno, all'assessore alle infrastrutture Alessandro Aricò, delegato dal presidente Renato Schifani impegnato in altre iniziative istituzionali, era presente l'ambasciatore degli Usa in Italia, Tilman Fertitta che, siciliano di origine, è stato tra i tedofori della torcia olimpica per le vie di Palermo. "Dall'Etna a Cortina - ha detto Galvagno nel suo intervento - c'è un solo filo di valori: lealtà, impegno, rispetto dell'avversario, ricerca continua dell'eccellenza. Valori che appartengono allo sport, certo, ma che sono anche il fondamento di ogni società che vuole vivere in pace. Quando in febbraio arderà il braciere a Milano-Cortina, una scintilla di quel fuoco parlerà anche la nostra lingua, profumerà del nostro mare, racconterà la nostra storia. E magari ricorderà al mondo che, come diceva De Coubertin, 'Più importante del trionfo nei Giochi è il trionfo della pace'". 

Ultimi video

00:34
MCH FIACCOLA POLONARA-TAMBERI MCH

Brivido Olimpiade: l'emozionante passaggio della fiamma tra Tamberi e Polonara

01:25
La Boat Race di Roma

La Boat Race di Roma

01:10
DICH GOGGIA POST SANKT MORITZ 14/12 DICH

Goggia. "Week-end solido e continuo. Ho margine per crescere".

01:30
Milano Cortina 2026

Milano Cortina 2026: ecco i portabandiera

02:32
DICH PELLEGRINO PORTABANDIERA DICH

Pellegrino "Orgoglioso e fiero"

01:32
DICH BRIGNONE PORTABANDIERA DICH

Brignone "Ce la metterò tutta"

02:09
L'anno d'oro del tennis

L'anno d'oro del tennis

01:20
Sci, colpaccio Vonn

Sci, colpaccio Vonn

01:22
Svelati i portabandiera

Milano-Cortina: c'è Brignone tra i portabandiera

03:08
DICH VOLANDRI GRAN GALA 11/12 DICH

Volandri: "Aveva ragione Jannik"

02:02
La crisi di Jacobs

La crisi di Jacobs

01:05
rb

Impresa Red Bull-BORA-hansgrohe: traina un aliante fino al decollo

01:08
JACOBS E LA SCINTILLA DICH

Jacobs: "Oggi manca la scintilla. Dire basta? Decisione difficile"

01:14
Sci di nuovo azzurro

Sci di nuovo azzurro

01:39
Domenica di pallavolo

Domenica di pallavolo

00:34
MCH FIACCOLA POLONARA-TAMBERI MCH

Brivido Olimpiade: l'emozionante passaggio della fiamma tra Tamberi e Polonara

I più visti di Altri Sport

Malore sull'Himalaya per Simone Moro: in ospedale a Kathmandu, lo staff rassicura sulle condizioni

Manaslu ancora stregato per Simone Moro: quale destino per la spedizione?

MCH GIOCATORI MANGIANO IL TACCHINO MCH

Il terzo tempo dell'Nfl è a base di... tacchino

Simone Moro: "Macché by-pass, tutte... cavolate. Mi hanno ripulito un'aorta, tra un paio di giorni torno a casa"

DICH BRIGNONE PORTABANDIERA DICH

Brignone "Ce la metterò tutta"

Gaffe al Mondiale di freccette: parte il coro anti-Juve all'ingresso di Arno Merk

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
19:05
Milano-Cortina, Galvagno: "Dall'Etna al Veneto un solo filo di valori"
18:20
Milano-Cortina: fuoco olimpico a Palazzo dei Normanni
17:03
Basket, coach Trento: "Mawugbe out contro Podgorica ma ci siamo"
16:05
Cricket: Australia e Inghilterra con lutto al braccio per vittime Bondi Beach
15:01
Tennis, l'Atp introduce norma anticalore: possibili stop agli incontri