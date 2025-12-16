Giro d'Italia, Cairo: "Grande vetrina dell'Italia nel mondo"

"Il Giro d'Italia è una grande vetrina dell'Italia del mondo e il governo ne ha capito la sua importanza. È un grande momento di promozione del Made in Italy e del turismo. Non è solo un evento sportivo, ma un evento che genera attenzione verso il nostro paese". Lo ha affermato il presidente di Rcs, Urbano Cairo, intervenendo al panel 'Proiezione internazionale e attrattività dell'Italia' nell'ambito della Conferenza delle ambasciatrici e degli ambasciatori alla Farnesina. Cairo ha ricordato le varie partenze all'estero della Corsa Rosa: "Quest'anno siamo partiti dall'Albania e gli albanesi erano straordinariamente felici, mentre il prossimo anno partiremo dalla Bulgaria".