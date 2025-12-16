Curling: tre squadre italiane impegnate al Canadian Open

Fra martedì 16 e domenica 21 dicembre a Saskatoon (Canada) si disputerà l'HearningLife Canadian Open, ossia il quarto dei cinque tornei stagionali che compongono il Grand Slam of curling, massima espressione internazionale della disciplina. L'appuntamento organizzato dalla città del Saskatchewan è riservato esclusivamente alle migliori squadre del ranking mondiale e vede la partecipazione sia della rappresentativa italiana maschile che di quella femminile. Fra gli uomini, il team sarà composto da Joël Retornaz (MJ Academy), Amos Mosaner (Fiamme Oro), Sebastiano Arman (Fiamme Oro) e Mattia Giovanella (Fiamme Gialle). Le donne saranno invece Stefania Constantini (Fiamme Oro), Elena Antonia Mathis (Fiamme Oro), Angela Romei (Fiamme Gialle) e Giulia Zardini Lacedelli (Fiamme Oro). In campo maschile sarà impegnata anche la giovane compagine formata da Giacomo Colli (C.C. Dolomiti), Alberto Zisa (C.C. Dolomiti), Francesco De Zanna (C.C. Dolomiti) e Fabio Ribotta (C.C. Dolomiti). Questi ultimi sono stati invitati come wild card a prendere parte al Tier 2, ossia l'evento cadetto, al quale tuttavia partecipano svariate formazioni di rango assoluto. Il torneo prevede che i primi quattro giorni siano dedicati alla fase a gironi, dopodiché le migliori otto squadre avanzeranno ai play-off, che si disputeranno fra sabato e domenica.