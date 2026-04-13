Freire denunciato dalla moglie per stalking e arrestato in Spagna. Poi il rilascio

Sono ore complicate per Óscar Freire, ex ciclista e tre volte campione del mondo per strada (1999, 2001 e 2004). La scorsa domenica infatti, lo scorso spagnolo è stato arrestato dalla polizia iberica dopo una denuncia presentata dalla moglie che lo accusa di stalking e molestie. In particolare la donna accusa Freire di averla spiata in casa grazie a dei microfoni.