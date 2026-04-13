Freire denunciato dalla moglie per stalking e arrestato in Spagna. Poi il rilascio
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Sono ore complicate per Óscar Freire, ex ciclista e tre volte campione del mondo per strada (1999, 2001 e 2004). La scorsa domenica infatti, lo scorso spagnolo è stato arrestato dalla polizia iberica dopo una denuncia presentata dalla moglie che lo accusa di stalking e molestie. In particolare la donna accusa Freire di averla spiata in casa grazie a dei microfoni.
Dopo l'arresto il 50enne è stato portato davanti a un giudice per rilasciare una dichiarazione e successivamente rilasciato con il divieto di avvicinarsi all'ex moglie. Oltre ai titoli mondiali il palmares di Freire comprende anche tre vittorie alla Milano-Sanremo (2004, 2007 e 2010), sette tappe alla Vuelta e quattro al Tour de France.