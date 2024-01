Europei Short Track, giornata storica per l'Italia: 3 ori e 1 argento 

© Getty Images

Giornata da incorniciare per l'Italia dello Short Track impegnata negli Europei sull'anello di ghiaccio dell'Hala Olivia di Danzica. Sono infatti arrivati due ori, con Pietro Sighel (che era il campione in carica) nella gara dei 1500 metri uomini e con Elisa Confortola nella gara femminile sulla stessa distanza, in cui l'Italia ha preso anche l'argento con Gloria Ioratti. Sighel si è poi ripetuto nella gara dei 500 metri, in cui ha preceduto l'olandese Teun Boer (argento) e il belga Stijn Desmet (bronzo), portandosi a casa il secondo oro di giornata.