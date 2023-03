LOTTA

Rilevata una sostanza stupefacente a un test eseguito in Serbia a settembre, l'azzurro ha patteggiato uno stop di tre mesi

© get Il lottatore azzurro Frank Chamizo è risultato positivo a una sostanza stupefacente a un test antidoping eseguito da un'agenzia internazionale privata in occasione degli ultimi Mondiali disputati in Serbia a settembre. In virtù della positività ha patteggiato una pena di 3 mesi, che è stata già scontata. La sanzione aggiuntiva, secondo il regolamento internazionale ha comportato la perdita del bronzo iridato vinto nella stessa competizione.

Vedi anche olimpiadi Olimpiade Parigi 2024, Usa: sì a russi e bielorussi Il patteggiamento e la pena minima all'italo-cubano sono stati possibili grazie al fatto che la positività dell'atleta era stata riscontata in bassissime percentuali.

LA FEDERAZIONE: "GARA NON INFLUENZATA"

"Rispettiamo i regolamenti e le decisioni ma al contempo riteniamo sia giusto dire che la gara di Chamizo non era stata in alcun modo influenzata dall'uso di sostanze. La UWW, a seguito di approfondita istruttoria dopo la segnalazione da parte dell'agenzia indipendente ITA (International Testing Agency), ha verificato che la positività era dovuta al consumo di una sostanza di abuso a scopo ricreativo, avvenuto lontano dalle gare (tanto che la quantità trovata era molto bassa) e ha comminato la pena minima di 3 mesi che si è esaurita lo scorso mese di gennaio. Tant'è che l'atleta ha già da tempo ripreso la preparazione in vista degli imminenti Campionati Europei Senior di Zagabria". Così la Fijlkam, in una nota dopo la comunicazione del provvedimento con cui è stata revocata la medaglia conseguita da Frank Chamizo agli ultimi Mondiali di lotta, per aver fatto uso di sostanze proibite. "Pur non volendo giustificare l'uso di tale sostanza da parte dell'atleta e ritenendo che vada sempre e comunque preservata l'etica dello sport, risulta chiaro tuttavia che il caso di Chamizo ci pone in presenza di un errore umano. Ci è d'obbligo, inoltre, sottolineare che l'atleta Chamizo ha raggiunto grandi risultati senza mai aver ricorso ad aiuti esterni ed illeciti"", conclude la nota.