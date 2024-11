Coast To Coast: il viaggio di Andrea Lanfri sulle montagne del Centro Italia

“In passato ho sempre avuto un approccio da sfida, come se cercassi di superare sempre qualche ostacolo. Questa volta invece parto con il cuore sereno, per scoprire in bici e a piedi le montagne dell'Italia Centrale e le loro genti. Non ho tirato il freno a mano, ma questa volta non porto il cronometro al polso: non sono i minuti e i secondi a scandire i tempi del viaggio, ma le albe, i tramonti e i passi da compiere sui sentieri. Io sono la dimostrazione che, se si vuole e si ha una grande passione, la montagna è per tutti. Il cambiamento arriva in primi da noi, non dobbiamo aspettare o sperare che il luogo si adatti al nostro cambiamento. Sono io che cerco di adattarmi. In bici uso scarpe e attacchi normali, piccozze normali, ramponi normali. Sono io che devo imparare a fare la stessa cosa, ma in modo diverso, non l’ambiente o l’attività ad adattarsi a me”. (Andrea Lanfri)