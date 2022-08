Vuelta, sesta tappa: Vine trionfa al Pico Jano, Evenepoel si prende la maglia rossa  

CICLISMO VUELTA

L'australiano dell'Alpecin-Deceuninck vince a sorpresa davanti al belga della Quick-Step, nuovo leader della generale, e a Mas

© ansa Sorpresa nella sesta tappa della Vuelta 2022: a trionfare sul Pico Jano, infatti, è Jay Vine. L'australiano dell'Alpecin-Deceuninck spiazza tutti e ottiene il suo primo successo davanti a Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl Team), che però può festeggiare: il belga è il nuovo proprietario della maglia rossa con 21" di vantaggio su Rudy Molard, con Roglic a +1'01". Completa il podio il padrone di casa Enric Mas (Movistar).

Colpo di scena alla Vuelta: Jay Vine trionfa nella sesta tappa, centrando la prima vittoria in carriera. L'australiano dell'Alpecin-Deceuninck è il migliore al termine dei 181,2 km con partenza da Bilbao e arrivo al Pico Jano, primo traguardo in salita di questa edizione. Il tutto con un percorso caratterizzato, soprattutto nel tratto finale, da nebbia e pioggia. Né Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl Team) né il padrone di casa Enric Mas (Movistar) sono riusciti a tenere il passo di Vine, che trionfa con 15" di vantaggio sul belga. Buon quarto posto per l'altro spagnolo Ayuso (Team Emirates), mentre tra i grandi delusi c'è sicuramente Primoz Roglic: lo sloveno non va oltre il quinto posto in sella alla sua Jumbo Visma, un piazzamento che vale anche un leggero crollo nella generale.

L'arrivo del Pico Jano cambia la classifica: il leader è ora Remco Evenepoel, che oltre al secondo posto di giornata può dunque festeggiare con la maglia rossa. Il vantaggio è di 21": il principale inseguitore è il francese Rudy Molard in sella alla Groupama-FDJ, mentre è terzo sia nella tappa odierna che nella graduatoria Enric Mas, a +28" con la sua Movistar. Gli 82 secondi persi nella sesta frazione, invece, fanno scivolare Primoz Roglic: lo sloveno, inizialmente davanti a Evenepoel, è ora a +1'01" dal leader provvisorio. Il primo di giornata tra gli italiani è invece Domenico Pozzovivo (+2'50"), ventiquattresimo al traguardo e ventiseiesimo (+3'59") nella generale.