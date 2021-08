Vuelta: Sénéchal vince la 13.ma tappa davanti a Trentin e Dainese

CICLISMO

Il francese beffa il trentino nella volata di Villanueva de la Serena. Eiking conserva la maglia rossa

È ancora la Deceuninck-Quick-Step a festeggiare il successo in un arrivo in volata alla Vuelta 2021. La formazione belga trionfa nella tredicesima tappa, da Belmez a Villanueva de la Serena, con lo sprint vincente di Florian Sénéchal, che parte al momento giusto e resiste alla rimonta di Matteo Trentin, secondo, mentre Alberto Dainese chiude terzo. Christian Odd Eiking (Intermarché-Wanty- Gobert Matériaux) mantiene la maglia rossa.

Sono tre corridori ad animare la tappa di oggi con una fuga: Luis Angel Maté (Euskaltel-Euskadi), Alvaro Cuadros (Caja Rural) e Diego Rubio (Burgos-BH). Il gruppo, tirato dalle squadre dei velocisti, non concede mai troppo spazio, tanto che il vantaggio massimo non tocca i tre minuti. Ci pensa il vento a movimentare una giornata altrimenti soporifera. In diverse occasioni l’accelerazione di una squadra o dell’altra rischia di spezzare il plotone, come puntualmente avviene a poco meno di 60 km dal traguardo. Mentre Primoz Roglic (Jumbo-Visma) e i Movistar restano davanti, Egan Bernal (Ineos-Grenadiers) rimane distanziato. Un inseguimento di una decina di chilometri permette al colombiano e a Giulio Ciccone (Trek-Segafredo) di rientrare.

Ripresi i tre attaccanti di giornata a circa 30 km dalla fine, il gruppo si lancia verso la volata finale, mentre Fabio Jakobsen aumenta il suo vantaggio nella classifica a punti transitando per primo al traguardo volante. Nel finale la Deceuninck-Quick-Step si mette in testa a preparare la volata per la maglia verde, che tuttavia si rialza (forse per un problema meccanico) negli ultimi due chilometri e rimane tagliato fuori dalla lotta per il successo. A quel punto lo sprint viene lanciato da Sénéchal, sulla cui ruota si incolla Trentin, che tuttavia non riesce a uscire in tempo. Rimasto indietro per un buco nel finale, Dainese si deve accontentare della terza posizione.