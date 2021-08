Vuelta: Philpsen conquista la seconda tappa, è suo lo sprint di Burgos  

CICLISMO

Il corridore belga della Alpecin-Fenix precede sul traguardo Jakobsen e Matthews

E’ Jasper Philpsen della Alpecin-Fenix a conquistare la seconda tappa della Vuelta 2021, 166 chilometri da Caleruega a Burgos. In un percorso tutto pianeggiante, quindi perfetto per i velocisti, il corridore belga precede sul traguardo Jakobsen (Deceuninck-Quick Step) e Matthews (Team BikeExchange). La maglia rossa da leader della corsa resta a Primoz Roglic (Jumbo-Visma), vincitore delle ultime edizioni della gara spagnola.

Va a Jasper Philipsen della Alpecin-Fenix la seconda tappa della Vuelta 2021. Il corridore belga è bravissimo a superare sul traguardo di Burgos Fabio Jakobsen della Deceunick-Quick Step e Michael Matthews del team BikeExchange con il tempo di 3h 58’ e 57’’. Una volata perfetta per il corridore 23enne, mentre Primoz Roglic, vincitore delle ultime edizioni della Vuelta, resta maglia rossa dopo il successo di ieri. Tappa tutta in piano, senza alcun gran premio della montagna e quindi perfetta per i velocisti. Dopo la prima fase di studio, è il trio composto da Rubio (Burgos-BH), Martin (Caja Rural-Seguros RGA) e Azparren (Euskaltel-Euskadi) a staccarsi e andare in fuga lasciandosi alle spalle anche la maglia rossa Roglic che preferisce risparmiarsi oggi.

I tre fuggitivi corrono compatti ma a 25 chilometri dal traguardo è Rubio a scattare e provare la sortita in solitaria. Martin e Azparren restano indietro e vengono ripresi dal gruppo degli inseguitori, tra cui figurano Philipsen e Jakobsen. Rubio prova a fare tutto da solo ma a 13 chilometri dal traguardo viene ripreso anche lui e il gruppo si compatta per lo sprint finale. Sul traguardo è quindi il belga a esultare dopo uno sprint perfettamente organizzato dalla Alpecin-Fenix.