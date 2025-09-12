Logo SportMediaset
Vuelta di Spagna, Jasper Philipsen si impone in volata nella diciannovesima tappa

Il belga dell'Alpecin-Deceuninck ha anticipato allo sprint Mads Pedersen e Orluis Aular (Movistar Team).

di Marco Cangelli
12 Set 2025 - 18:00




La Vuelta di Spagna ritrova i velocisti e vede tornare alla vittoria Jasper Philipsen. Il belga dell'Alpecin-Deceuninck non si è fatto scappare l'occasione conquistando la diciannovesima tappa anticipando allo sprint il danese Mads Pedersen (Lidl-Trek) e l'ecuadoregno Orluis Aular (Movistar Team).

Prima fase caratterizzata dall'attacco di Hakub Otruba (Caja Rural-Seguros RGA) e Victor Guernalec (Arkéa-B&B Hotels) con il francese che si è staccato dopo pochi chilometri. Lo spagnolo è quindi rimasto al comando in solitaria con quasi quattro minuti di vantaggio, nonostante il lavoro del gruppo trascinato da Lotto e dall'Alpecin-Deceuninck.

Una grande accelerata del plotone principale ha fatto crollare il distacco dell'iberico che è stato ripreso poco dopo lo sprint intermedio, tuttavia in contropiede sono partiti due uomini della Burgos Burbellet, Sergio Chumil e Mario Aparicio, che hanno preso una decina di secondi di vantaggio senza però andare molto oltre.

Nel finale il gruppo è però rimasto compatto nonostante il rischio di ventagli, con Lidl-Trek e INEOS Grenadiers che hanno provato a trascinare i rispettivi velocisti. A lanciare per primo lo sprint è stato il danese Mads Pedersen, tuttavia il belga Jasper Philipsen è uscito più forte e ha conquistato la vittoria. Seconda piazza per l'ex campione del mondo che si è lasciato alle spalle l'ecuadoregno Orluis Aular (Movistar Team).

In classifica generale rimane al comando Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) che, grazie allo sprint intermedio, ha conquistato quattro secondi su Joao Almeida (UAE Team Emirates), ora secondo a quarantaquattro secondi. Terzo posto per Thomas Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team), distante 2'39", mentre Giulio Pellizzari (Red Bull-Bora-Hansgrohe) rimane il migliore degli italiani, quinto a 4'23".

