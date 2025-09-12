Vuelta di Spagna, Jasper Philipsen si impone in volata nella diciannovesima tappa

Nel finale il gruppo è però rimasto compatto nonostante il rischio di ventagli, con Lidl-Trek e INEOS Grenadiers che hanno provato a trascinare i rispettivi velocisti. A lanciare per primo lo sprint è stato il danese Mads Pedersen, tuttavia il belga Jasper Philipsen è uscito più forte e ha conquistato la vittoria. Seconda piazza per l'ex campione del mondo che si è lasciato alle spalle l'ecuadoregno Orluis Aular (Movistar Team).