La Vuelta di Spagna sbarca in Italia: partenza da Venaria Reale e prime quattro tappe in Piemonte

La tappa inaugurale scatterà da Venaria Reale dirigendosi verso Torino per il "chilometro 0" dirigersi verso Novara dove sarà posto la linea d'arrivo dopo 183 chilometri di corsa. Seconda frazione dedicata invece agli scalatori con il via dato ad Alba e arrivo Limone Piemonte dopo 157 chilometri, mentre sarà più breve la terza con "soli" 139 chilometri che separano San Maurizio Canavese da Ceres. La carovana lascerà quindi l'Italia in occasione della quarta giornata quando, dopo esser scattati da Susa, i corridori si dirigeranno verso la Francia.