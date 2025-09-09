Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Altri sport
CICLISMO

Vuelta di Spagna: Bernal conquista la sedicesima tappa, nuove manifestazioni pro-Palestina nel finale

Il colombiano dell'INEOS Grenadies ha anticipato lo spagnolo Mikel Landa dopo la cancellazione della salita finale a causa di una serie di manifestazioni

di Marco Cangelli
09 Set 2025 - 18:18
1 di 16
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

Egan Bernal vince la sedicesima tappa della Vuelta di Spagna, ma a farla da padrona sono ancora una volta i manifestanti pro-Palestina che hanno invaso il percorso di gara costringendo l'organizzazione a rivedere i propri piani. Una protesta a tre chilometri dall'arrivo del Mos. Castro de Herville ha obbligato la giuria ad anticipare il traguardo ai piedi della salita premiando il colombiano dell'INEOS Grenadiers che ha preceduto lo spagnolo Mikel Landa (Soudal Quick-Step). 

Prime fasi caratterizzate dalla fuga portata avanti da Egan Bernal e Bob Jungels (INEOS Grenadiers), Marc Soler (UAE Team Emirates), Andrea Bagioli (Lidl – Trek), Kevin Vermaeke (Team Picnic PostNL), Rudy Molard, Brieuc Rolland e Clément Braz Afonso (Groupama – FDJ), Sean Quinn (EF Education – Easypost), Jefferson Cepeda (Movistar Team), Mikel Landa e Mauri Vansevenant (Soudal Quick-Step), Nico Denz (Red Bull – BORA – Hansgroe), Louis Rouland e Victor Guernalec (Arkea B&B Hotels), Jake Stewart (Israel – Premier Tech) e Finlay Pickerning (Bahrain – Victorious).

I battistrada hanno guadagnato circa quattro minuti e mezzo sul gruppo guidato dagli uomini del Team Visma – Lease A Bike, tuttavia sull’Alto da Groba é partito Landa, raggiunto da Nico Denz, Egan Bernal, Brieuc Rolland e Clément Braz Afonso. I cinque hanno quindi preso il largo nonostante l'assenza di accordo con Denz e Rolland che hanno dovuto alzare bandiera bianca nel corso della scalata all'Alto de Prado.

In discesa una foratura ha rallentato Braz Afonso lasciando al comando soltanto Bernal e Landa che sono andati a giocarsi la vittoria complice anche la decisione della giuria di fissare il nuovo traguardo a otto chilometri dal Mos. Castro de Herville a causa di una serie di proteste a favore della Palestina. Bernal ha così sfruttato la situazione anticipando in volata Landa, mentre Rolland ha conquistato la terza piazza.

In classifica generale Jonas Vingegaard (Team Visma – Lease A Bike) conserva la maglia rossa con quarantotto secondi su Joao Almeida (UAE Team Emirates XRG) e 2'38" su Tom Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team), mentre Giulio Pellizzari (Red Bull-Bora-Hansgrohe) rimane il migliore degli italiani, quinto a 4'21".

bernal
landa
vuelta

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:38
SRV PERSONAGGIO ARMANI E SPORT 4/9 SRV

Armani, il re della moda che ha segnato un'epoca

01:21
Il padel delle leggende

Il padel delle leggende

02:02
Una saga entusiasmante

Una saga entusiasmante

01:46
Il ritorno delle Azzurre

Volley, il ritorno delle Azzurre

02:00
SRV RULLO VOLLEY ITALIA, IL RITORNO 8/9 SRV

L'Italvolley torna a casa: un abbraccio "mondiale"

00:57
DICH DE GENNARO ARRIVO MALPENSA DICH

Volley,"De Gennaro: "Santarelli? Era contento per me"

02:08
DICH ANTROPOVA ARRIVO MALPENSA DICH

Volley,"Antropova: "Dedica? Al tanto lavoro e a me stessa"

04:04
DICH VELASCO DICH

Volley, Velasco: "Questo è un gruppo speciale"

01:17
DICH SYLLA DICH

Volley, Sylla: "Sì, siamo le più forti del mondo"

01:50
DICH DANESI ARRIVO MALPENSA DICH

Volley, Danesi: "Un gruppo che ha coronato tutti i sogni"

01:10
MCH ARRIVO ITALVOLLEY MCH

Le ragazze dell'Italvolley in Italia: l'arrivo trionfale delle campionesse del Mondo

03:29
DICH VELASCO 7-9 DICH

Velasco: "Le ragazze hanno messo umiltà, coraggio, non hanno mai mollato"

01:30
Sinner contro Alcaraz

Sinner contro Alcaraz

01:44
Jannik e non solo

Jannik e non solo

00:35
DICH GOGGIA SU ARMANI DICH

Goggia su Armani "Ha portato i suoi nobili valori anche nel mondo dello sport"

01:38
SRV PERSONAGGIO ARMANI E SPORT 4/9 SRV

Armani, il re della moda che ha segnato un'epoca

I più visti di Ciclismo

Il mondo del ciclismo piange Antonio Bailetti, fu oro a Roma 1960

Mads Pedersen

Vuelta, la 15.a tappa va a Pedersen. Vingegaard sempre leader

Al via l'Italian Bike Festival 2025: a Misano il più grande evento bike d’Europa

Vuelta, la Israel toglie il proprio nome dalle maglie: "Motivi di sicurezza"

Vuelta, altra manifestazione Pro Pal: 16a tappa ridotta di 8 km LE FOTO

Vuelta di Spagna: Bernal vince la sedicesima tappa accorciata per proteste pro-Palestina

Notizie del giorno
Vedi tutti
19:14
Il Manchester City accoglie Donnarumma: domani primo allenamento, titolare già nel derby
19:13
Donnarumma, scatta l'avventura inglese: lo aspetta Guardiola
19:12
Inter al lavoro verso il Derby d'Italia
19:07
Fenerbahce, il dopo Mourinho parla italiano ma non è Spalletti: ufficiale Domenico Tedesco
19:07
Fenerbahce, il nuovo allenatore parla italiano: arriva Domenico Tedesco