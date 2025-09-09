Vuelta di Spagna: Bernal conquista la sedicesima tappa, nuove manifestazioni pro-Palestina nel finale

I battistrada hanno guadagnato circa quattro minuti e mezzo sul gruppo guidato dagli uomini del Team Visma – Lease A Bike, tuttavia sull’Alto da Groba é partito Landa, raggiunto da Nico Denz, Egan Bernal, Brieuc Rolland e Clément Braz Afonso. I cinque hanno quindi preso il largo nonostante l'assenza di accordo con Denz e Rolland che hanno dovuto alzare bandiera bianca nel corso della scalata all'Alto de Prado.