Vuelta di Spagna, 5a tappa: la UAE Emirates-XRG domina la cronometro a squadre

Pronti via e la prima formazione a far partire il cronometro è la Lotto di Elia Viviani: la formazione dell’azzurro fa segnare il primo tempo in 25’53’’, crono che resiste in vetta per la prima parte della corsa. Le altre squadre, anche a causa delle raffiche di vento, faticano a impensierire la Lotto, fino al momento della Lidl-Trek: Giulio Ciccone e compagni spodestano la squadra belga, chiudendo in 25’35’’ e guadagnando anche sulle altre squadre (l’azzurro rosicchia 34’’ a Ben O’Connor della JayCo-AlUla). A far tremare la Lidl-Trek arrivano la Ineos Grenadiers di Filippo Ganna (25’42’’) e soprattutto la Red Bull-Bora-Hansgrohe di Primoz Roglic (25’38’’), ma Pedersen e compagni resistono in vetta in attesa di UAE Emirates-XRG e Visma-Lease a Bike. La Bahrain-Victorious di Antonio Tiberi limita i danni pagando 22’’ dalla squadra di Ciccone, poi però arriva la UAE: 25’26’’ e successo di tappa senza rivali, nel segno di Ayuso e Almeida stellari nella prova. La Visma-Lease a Bike, al netto del decimo tempo al secondo intermedio, è protagonista di un grande recupero nella fase finale, chiudendo in seconda posizione (25’34’’) e riportando Jonas Vingegaard in maglia rossa. Ora il danese vanta 8’’ di vantaggio su Juan Ayuso e Joao Almeida, con Giulio Ciccone subito dietro a 9’’.