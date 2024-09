Vuelta di Spagna 2025, sempre più vicina la Grande Partenza in Piemonte: Torino o Venaria come città ospitante

CICLISMO

La corsa a tappe spagnola potrebbe approdare per la prima volta nella sua storia in Italia che qualche mese fa ha ospitato la Grand Depart del Tour de France

© Getty Images Dopo il Giro d'Italia e il Tour de France, la provincia di Torino è pronta a fare tripletta e ospitare la Grande Partenza della Vuelta di Spagna 2025. Il territorio sabaudo sarebbe stato prescelto dagli organizzatori della corsa spagnola per ospitare il via della prima frazione rimanendo in Italia difatti almeno sino al terzo giorno di gara. Se le voci giravano nell'ambiente ormai da tempo, la conferma di un accordo vicino fra la Regione Piemonte e ASO è arrivato direttamente dall’assessore regionale allo sport Marina Chiarelli in occasione della presentazione del Giro del Piemonte: "I nostri uffici sono attualmente a Madrid per organizzare al meglio questo grande evento".

Secondo quanto riportato da La Stampa l'investimento si aggirerebbe attorno ai 6 milioni di euro con la partenza della prima tappa che potrebbe essere a Torino oppure spostarsi di qualche chilometro, a Venaria Reale dove è già scattato per due volte il Giro d'Italia. Secondo le indiscrezioni la prima giornata dovrebbe fermarsi Novara per poi proseguire il giorno successivo nelle Langhe con una frazione fra Cherasco e Alba per concludere la tripletta con una tappa da San Maurizio Canavese a Ceres.