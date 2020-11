Vuelta, altra fuga vincente: a Ourense bis di Wellens. Roglic sempre in rosso

Secondo successo alla Vuelta 2020 per Tim Wellens che, dopo quella di Sabiñanigo, fa sua anche la tappa con arrivo ad Ourense. Il belga, in fuga per tutta il giorno assieme ad altri sei attaccanti, ha la meglio in volata su Michael Woods e Zdenek Stybar. Nessun problema invece per Roglic, sempre leader della generale con 39 secondi su Carapaz e 47 su Carthy. Domani la tappa più lunga della corsa, la Mos-Puebla de Sanabria di 230 chilometri.

Getty Images