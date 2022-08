Vuelta 2022, decima tappa: Evenepoel domina la crono e rafforza la maglia rossa  

CICLISMO VUELTA

Il leader della classifica generale registra il miglior tempo ad Alicante e mette le mani sulla conquista della corsa spagnola

© Getty Images Remco Evenepoel sempre più leader della Vuelta di Spagna 2022. Il belga, già al comando della classifica generale dopo nove tappe, domina anche la cronometro individuale nella decima frazione e rafforza la maglia rossa da leader della corsa spagnola. Miglior tempo per lui nei 30,9 chilometri da Elche ad Alicante. Domani undicesima tappa, si torna sulle lunghe distanze ma sempre pianeggianti con 191,2 chilometri da El Pozo Alimentacion a Cabo de Gata.

Inizia la terza settimana della Vuelta 2022 con la decima tappa che presenta una cronometro di 30,9 chilometri da Elche ad Alicante. Percorso totalmente pianeggiante senza neanche un cenno di pendenza, perfetto per i velocisti ed è Remco Evenepoel a segnare il tempo migliore (33’18’’) e conquistare la frazione, la sua prima nella grandi corse ma addirittura la 34esima crono in carriera. Perfetta e devastante l’azione del corridore della Quick-Step che mette in riga il diretto rivale per la vittoria finale Roglic (secondo a ben 48 secondi di ritardo) e Cavagna (terzo), Tiberi miglior italiano con il trentesimo crono. La maglia rossa da leader della classifica generale resta quindi salda sulle spalle del belga, sempre più padrone del proprio destino nella conquista alla corsa spagnola. Domani si torna sulle lunghe distanze con l’undicesima tappa da El Pozo Alimentacion a Cabo de Gata, 191,2 chilometri sempre però pianeggianti con solo un accenno di salita nella prima parte di gara e qualche saliscendi prima del traguardo.