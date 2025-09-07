Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Altri sport
ciclismo

Vuelta, 15ª tappa: Pedersen trionfa in volata a Monforte de Lemos

Il danese della Lidl-Trek batte tutti allo sprint: Frigo sul podio. Tutto invariato in vetta alla classifica generale

07 Set 2025 - 17:27
Mads Pedersen © IPA

Mads Pedersen © IPA

La seconda settimana della Vuelta si chiude con il successo di Pedersen nella 15ª tappa. Il danese della Lidl-Trek (maglia verde) si impone in volata nella frazione da 167,8 km che conduce i corridori da A Veiga/Vegadeo a Monforte de Lemos, precedendo al traguardo Aular (Movistar) e Frigo (Israel-Premier Tech). Tutto invariato in vetta alla classifica generale: Vingegaard (Visma | Lease a Bike) conduce con 48” di vantaggio su Almeida (UAE-XRG).

LA TAPPA
La tappa che manda in archivio la seconda settimana della Vuelta 2025 si sviluppa su un percorso di media montagna di 167,8 km, da A Veiga/Vegadeo a Monforte de Lemos. La corsa viene subito animata dai primi tentativi di fuga, con Jay Vine (UAE-XRG) che passa davanti a tutti sul primo Gpm di giornata. Più di quaranta corridori riescono quindi a formare un maxi-gruppo che la maglia rossa Vingegaard lascia andare via, mentre Vine conquista anche il Gpm sull'Alto de Barbeitos. L’australiano riesce poi a prendersi un paio di minuti di vantaggio sul resto dei fuggitivi insieme a Vervaeke (Soudal Quick-Step), con il belga che taglia allora per primo il traguardo intermedio di Sarria. Il duo di testa viene però ripreso a sette chilometri dall’arrivo da sette corridori: Mads Pedersen (Lidl-Trek), Orluis Aular (Movistar), Magnus Sheffield ed Egan Bernal (Ineos Grenadiers), Santiago Buitrago (Bahrain-Victorious), Eddie Dunbar (Jayco AlUla) e Marco Frigo (Israel-Premier Tech). La tappa si decide allora allo sprint e a vincere è Pedersen, davanti rispettivamente al venezuelano Aular e all'italiano Frigo. Il danese, già maglia verde, si toglie così la soddisfazione di conquistare una tappa in questa Vuelta, ottenendo la sua 60° vittoria in carriera. Nulla da segnalare al vertice della classifica generale: Vingegaard (Visma Lease a Bike) resta infatti in maglia rossa, a +48” su Almeida (UAE-XRG). Domani giornata di riposo per tutto il gruppo.

vuelta
2025
quindicesima tappa
pedersen

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:27
Alcaraz, nuovo look

Alcaraz, nuovo look

01:30
Sinner contro Alcaraz

Sinner contro Alcaraz

01:44
Jannik e non solo

Jannik e non solo

00:35
DICH GOGGIA SU ARMANI DICH

Goggia su Armani "Ha portato i suoi nobili valori anche nel mondo dello sport"

01:38
SRV PERSONAGGIO ARMANI E SPORT 4/9 SRV

Armani, il re della moda che ha segnato un'epoca

01:29
MCH ENTUSIASMO FERRARI PIAZZA DUOMO 3/9 MCH

Festa Ferrari a Milano: che entusiasmo in Duomo!

01:13
MCH RISSA IN CAMPO MLB MCH

Rissa durante Rockies-Giants di MLB: tre espulsi

01:39
MCH RECORD TUTA ALARE SALZMANN MCH

Salzmann, a 347 km/h in tuta alare

01:27
Ecco l'altra semifinale

Ecco l'altra semifinale

01:33
Us Open, tris azzurro

Us Open, tris azzurro

01:47
Italvolley maschile

Italvolley maschile

01:33
Us Open, Paolini ok

Us Open, Paolini ok

07:44
DICH VOLLEY ANZANI 27-08 DICH

Volley, Anzani: "Sappiamo cosa vogliamo e dove vogliamo arrivare"

03:54
DICH VOLLEY GIANNELLI 27-08 DICH

Volley, Giannelli: "Ci sono squadre complete, ma vince chi è più bravo"

05:04
DICH VOLLEY DE GIORGI 27-08 DICH

De Giorgi: "Non siamo distanti dalle squadre davanti a noi"

01:27
Alcaraz, nuovo look

Alcaraz, nuovo look

I più visti di Ciclismo

Vuelta: proteste pro-Palestina durante la gara, nessun vincitore di tappa

Vuelta, la Israel toglie il proprio nome dalle maglie: "Motivi di sicurezza"

Parla la moglie di Froome: "Nell'incidente ha riportato trauma cardiaco potenzialmente letale"

Al via l'Italian Bike Festival 2025: a Misano il più grande evento bike d’Europa

Vuelta: Soler vince a La Farrapona, Vingegaard guadagna 2 secondi su Almeida

Ganna domina la cronometro d'apertura, distacchi-monstre per tutti

Notizie del giorno
Vedi tutti
17:42
Formidabile Italia, è campione del mondo per la seconda volta: Turchia battuta 3-2 in finale
Anna Danesi
17:41
Danesi: "Step mentale incredibile". Orro: "Fenomenali". Giovannini: "Sogno della vita"
17:40
Azzurre dell'Italvolley sul tetto del mondo, Mattarella le invita al Quirinale
17:40
Verstappen: "Weekend incredibile". Norris: "Max ha meritato la vittoria"
17:40
Campione olimpico e del mondo, Velasco nel pantheon dello sport italiano