Vuelta, 15ª tappa: Pedersen trionfa in volata a Monforte de Lemos

LA TAPPA

La tappa che manda in archivio la seconda settimana della Vuelta 2025 si sviluppa su un percorso di media montagna di 167,8 km, da A Veiga/Vegadeo a Monforte de Lemos. La corsa viene subito animata dai primi tentativi di fuga, con Jay Vine (UAE-XRG) che passa davanti a tutti sul primo Gpm di giornata. Più di quaranta corridori riescono quindi a formare un maxi-gruppo che la maglia rossa Vingegaard lascia andare via, mentre Vine conquista anche il Gpm sull'Alto de Barbeitos. L’australiano riesce poi a prendersi un paio di minuti di vantaggio sul resto dei fuggitivi insieme a Vervaeke (Soudal Quick-Step), con il belga che taglia allora per primo il traguardo intermedio di Sarria. Il duo di testa viene però ripreso a sette chilometri dall’arrivo da sette corridori: Mads Pedersen (Lidl-Trek), Orluis Aular (Movistar), Magnus Sheffield ed Egan Bernal (Ineos Grenadiers), Santiago Buitrago (Bahrain-Victorious), Eddie Dunbar (Jayco AlUla) e Marco Frigo (Israel-Premier Tech). La tappa si decide allora allo sprint e a vincere è Pedersen, davanti rispettivamente al venezuelano Aular e all'italiano Frigo. Il danese, già maglia verde, si toglie così la soddisfazione di conquistare una tappa in questa Vuelta, ottenendo la sua 60° vittoria in carriera. Nulla da segnalare al vertice della classifica generale: Vingegaard (Visma Lease a Bike) resta infatti in maglia rossa, a +48” su Almeida (UAE-XRG). Domani giornata di riposo per tutto il gruppo.