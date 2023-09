Vuelta, 12a tappa: Molano vince a Saragozza, invariata la generale  

VUELTA

Il colombiano dell'UAE Emirates si impone in volata su Groves e Van Poppel. Kuss conserva la maglia rossa

© Getty Images Juan Sebastián Molano vince la dodicesima tappa della Vuelta 2023. Il colombiano dell'UAE Emirates si impone nella volata della Ólvega-Saragozza battendo il proprietario della maglia verde Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck), mentre sul gradino più basso del podio di giornata sale Boy Van Poppel (Intermarché-Cirus-Wanty). Invariata la generale: Sepp Kuss della Jumbo-Visma conserva i 26" di vantaggio sul padrone di casa Marc Soler.

Come prevedibile, la dodicesima tappa della Vuelta fa da transizione nella lotta per la maglia rossa: non sorprende, dunque, lo zero alla voce cambiamenti nella generale dopo l'arrivo in volata di Saragozza. Due i vincitori di giornata: a imporsi nella frazione è Juan Sebastián Molano, mentre Kaden Groves, secondo al traguardo, è sempre più la maglia verde dell'edizione 2023 del Grande Giro spagnolo.

Sin dai primi km, sono in due a tentare la fuga: Abel Balderstone (Caja Rural-Seguros RGA) e Jetse Bol (Burgos-BH). I battistrada arrivano ad avere un vantaggio massimo di 2'30" sul resto del gruppo, guidato dall'Alpecin-Deceuninck della maglia verde Kaden Groves. L'australiano, una volta raggiunti i due in testa, si mette al comando e si prende, al traguardo volante, altri punti fondamentali per allungare in classifica. I corridori arrivano compatti al traguardo fino a quando non parte la volata: Juan Sebastián Molano scatta, Groves perde il controllo di un pedale nel tentativo di raggiungerlo ed è costretto ad accontentarsi del secondo posto. Dopo la ventunesima tappa del 2022, ecco un altro trionfo alla Vuelta per il colombiano dell'UAE Emirates.

Vedi anche ciclismo Vuelta, 11a tappa: Jesus Herrada sorprende tutti, Kuss resta leader

L'unica classifica a cambiare è quella a punti: Kaden Groves domina ed è a 208 punti, più del doppio del primo diretto inseguitore che è proprio Molano (98). Invariata, invece, la generale: Sepp Kuss (Jumbo-Visma) conserva i 26" di vantaggio sul padrone di casa Marc Soler (UAE Emirates), con Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) sempre a +1'09" e il compagno di squadra Primoz Roglic a +1'32". Venerdì, però, è in programma una tappa ben più complicata: la tredicesima, che culminerà sul Col du Tourmalet, altro snodo fondamentale di questa Vuelta 2023.